402 Automotive start nieuwe autoshows met drive-in concept

Festivalterrein van Kernwasser Wunderland biedt plaats aan ruim 500 auto’s voor “Fast, Loud & Furious”



Op zaterdag 20 juni start organisatiebureau 402 Automotive weer met de productie van autoshows sinds de lockdown van medio maart. Van de geplande 20 autoshows zijn inmiddels 10 doorgeschoven naar 2021 en de rest is verplaatst naar het najaar of stond al in het najaar gepland. Nederland heeft als het gaat om evenementen een van de strengste regimes als het gaat om de herstart van evenementen; massafestivals zijn logischerwijs verboden tot 1 september, maar dat geldt ook voor kleinschalige events of middelgrote events op outdoorterreinen. De afgelopen periode heeft 402 Automotive -marktleider op het gebied van autoshows met meer dan 200.000 autofans- een mooi nieuw concept uitgewerkt als nieuw event waar autofans vanuit hun auto kunnen kijken naar een drie uur durende autoshow op een heuse Car Catwalk, geheel volgens het Drive-in concept.



In Nederland geen toestemming voor Drive-in Festivals



Tot vandaag zijn drive-in evenementen met meer dan 30 personen nog altijd verboden en om die reden is 402 Automotive de afgelopen weken ook gaan onderzoeken of er in Duitsland wel mogelijkheden zijn om drive-in events te organiseren; al weken circuleren in de media berichten over Autodisko’s en Autokino’s in ons buurland. Vanaf zaterdag 20 juni a.s. gaat er een drive-in autoshow van start op het grote festivalterrein van Kernwasser Wunderland. Dit attractiepark is gevestigd in Kalkar, hemelsbreed 10 kilometer over de grens bij Nijmegen. Wunderland Kalkar is gebouwd in en rond een kerncentrale die nooit in gebruik is genomen. In 1995 opende het attractiepark de deuren. Oprichter was de bekende Nederlandse ondernemer Hennie van der Most. Deze locatie ligt gunstig voor Nederlandse bezoekers, maar ligt ook gunstig in een van de grotere regio’s van Duitsland, Nordrhein Westfalen.



Nederlandse en Duitse Petrolheads



Een belangrijk onderdeel van indoorshows van 402 Automotive, zoals 100% Auto Live in Rotterdam Ahoy is de Car Catwalk met doorlopend een mooi showprogramma met auto’s, influencers, markante automotive personages en ook muziekoptredens. Deze car Catwalk gaat nu een eigen leven leiden als hoofdonderdeel van de nieuwe drive-in shows in Kalkar. Het wordt een komen en gaan van bijzondere showcars; tonnenkostende supercars, de dikste getunede creaties, dj’s en niet te vergeten moviecars. Uit de in de automotive scene nog immer populaire filmreeks “The Fast and the Furious” komen maar liefst 7 originele filmset auto’s over uit een collectie van de Oostduitse verzameling van ChromeCars. Deze zijn in Nederland nog nooit vertoond en komen de 2 meter hoge Catwalk oprijden. Dat wordt dus niet alleen kijken maar ook luisteren naar het overweldigende motorgeluid en er wordt ingezoomd op de mooiste details. De organisatie verwacht twee of meer shows te kunnen produceren onder de naam “Fast, Loud & Furious. De eerste show staat gepland voor zaterdagmiddag 14.30 uur. En in de avond vanaf 19.30 volgt de tweede show. Bij succes worden het weekend erop nog meer shows georganiseerd. Onder de aanwezige auto’s zullen ongetwijfeld ook tal van showcars staan te schitteren, die door middel van een verkiezing Mooiste auto, een Carquiz of deelname aan de zogenaamde Revbattle (wie maakt het mooiste en hardste uitlaatgeluid) ook een kans maken om op de Carcatwalk een “moment of fame” kunnen scoren. Ronald van den Broek, directeur van 402 Automotive: “Het is bijzonder jammer, dat we deze shows niet in eigen land kunnen organiseren. We zijn al langere tijd bezig met indoor- en outdoorlocaties en overal kregen we een gesloten deur bij de gemeentes. Omdat alle evenementen tot 1 september verboden zijn, wil men in geen enkele Veiligheidsregio een uitzondering maken. Dat zagen we al aankomen, vandaar dat we op zoek gingen naar een locatie vlak over de grens bij Nijmegen. We organiseren al langer ook shows in Duitsland en het is bijzonder hoe medewerkzaam men is over de grens bij in het behandeling nemen van onze aanvraag. We hopen, dat de Nederlandse overheid snel tot inkeer komt en een onderscheid gaat maken tussen enerzijds vakbeurzen, congressen en outdoorevents tot bijvoorbeeld 5.000 man op ruime locaties en anderzijds de massafestivals die als “superspreading events” gezien kunnen worden.”



Van den Broek vervolgt: “Laten we hopen, dat we snel weer onze gebruikelijke autoshows kunnen organiseren, we hebben vanaf september een 10 tal shows achter elkaar gepland in diverse autodoelgroepen. Van Amerikaanse auto’s en lifestyle bij “American Sunday” op het TT Circuit Assen tot “Autosalon van het Noorden” in Martini Plaza in Groningen en van de grootste autobeurs van Nederland “DAY1 World of Cars” in Jaarbeurs in Utrecht tot het supercarevenement “Superfast” op Breda International Airport. Maar eerst het vizier op het evenement bij onze Oosterburen. “Jetzt geht’s los.”