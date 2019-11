De NVVS Seks & Media Prijs 2019: de genomineerden zijn bekend

Adorn, Knaap of Nooit te oud?



Op vrijdag 29 november reikt de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) de 10e Seks & Media Prijs uit tijdens het NVVS Najaarscongres: Gelachtsvariatie en Seksuatleit: ‘Voorbij het binaire denken’. Meer dan 25 inzendingen zijn zorgvuldig bekeken, beoordeeld en besproken door een vakkundige jury.



Waarom? Omdat seksueel plezier en seksualiteit voor alle Nederlandse media nog altijd een boeiend onderwerp is. Talloze artikelen, programma’s en vragenrubrieken worden gevuld met soms prima documenten, maar helaas ook vaak genoeg met gebakken lucht, fabels en misverstanden.



Om doeltreffende mediaberichtgeving over seksualiteit te stimuleren, reikt de NVVS de Seks & Media Prijs uit. De NVVS wil schrijvende pers en programmamakers voor radio, televisie en internet aansporen om mooie, interessante, kloppende informatie te verstrekken over seksualiteit. Daar is tenslotte zowel publiek als media bij gebaat.



Dit jaar heeft de jury onderstaande inzendingen genomineerd voor de Seks & Media Prijs 2019:



‘Adorn ‘- een film van Jennifer Lyon Bell. Deze film is aantrekkelijk om te zien en komt met precies de goede dosering realistische boodschappen over seks. In deze pornofilm gaat seks om meer dan penetratie, namelijk over het belang van aanraken, en speelsheid in seksueel handelen. Dat is vernieuwend op een adequate, interessante, informatieve én opwindende manier. In tegenstelling tot heel veel andere pornoregisseurs laat Jennifer Lyon Bell zich leiden door de wensen en grenzen van de acteurs die daardoor oprecht genieten van het seksuele contact. Waar anderen praten of schrijven over wat belangrijk is voor plezierige seks, laat Lyon Bell dit zien.



‘Knaap’ - een documentaire van en over Daan Wielens. De documentaire schetst een beeld van mannelijke seksualiteit, waarbij zijn maagd-zijn verschillende perspectieven aan elkaar verbindt. Wat is het heersende discours rondom mannelijke seksualiteit en wat als je daar niet aan voldoet? Daan raakt de kijker als hij praat over zijn eigen maagdelijkheid als 25-jarige jongeman. De manier waarop deze documentaire de kwetsbaarheid toont van de mannelijke seksualiteit, vormt een groot contrast met de snelle, jolige hedendaagse publieke seksmoraal.



‘Nooit te oud’ aflevering 1, waarin Valerie geportretteerd wordt door Iris Frankenhuizen en Kim Faber, gepubliceerd op de website van de Volkskrant. Deze aflevering is de eerste in een reeks korte video afleveringen over online daten op latere leeftijd. En schetst een beeld van hoe levendig het liefdesleven en seksualiteit kan zijn bij ouderen. Het is prachtig gemaakt, goed gecast, authentiek, hoopvol en aandoenlijk. Openhartige ouderen zijn aan het woord en vertellen over hun liefdesleven zonder zich druk te maken om hun kwetsbare kanten.



Volgens de jury onderscheiden deze inzendingen zich door de openheid waarmee de makers een beeld geven van seks en seksualiteit. Deze drie inzendingen geven perspectief op de diversiteit van seksualiteit, seksueel plezier en relaties, in een wereld waar eendimensionale seks alomtegenwoordigd is.



U bent van harte uitgenodigd en kunt zich aanmelden voor de uitreiking van de Seks & Media Prijs 2019 om 12:10 uur,namens de congres-organisatoren NVVS en de jury, bestaande uit:



Andrea Bijen: Regisseur/researcher/documentairemaker en o.a. initiatiefnemer van het online videoplatform Leven met Vaginisme. Op dit moment werkt ze aan een filmproject SAME|different over het vrouwelijk lichaam



Mahmoed Chamany Zadeh: Systeemtherapeut, leertherapeut NVRG en Seksuoloog NVVS. Werkzaam bij het Helen Dowling Instituut (Psycho - Oncologie) en in praktijk Mchz voor relatietherapie en seksuologie.



Maarten Dallinga: Onderzoeksjournalist en podcastmaker, tevens winnaar van de Seks & Media Prijs 2018 met de podcast 'Anoniem Intiem'.



Linda Duits: Sociaal wetenschapper gespecialiseerd in populaire cultuur, in het bijzonder op het gebied van gender en seksualiteit. Schrijft columns voor Folia en Brainwash over seks.



Hans Peter Gramberg: Gepensioneerd theoloog, Seksuoloog NVVS en Psycho - Sociaal begeleider bij abortus.