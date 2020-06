Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Bart Frijns benoemd tot hoogleraar Finance bij de faculteit Managementwetenschappen. De aanstelling heeft een omvang van 0,9 fte.



Disciplinair en multidisciplinair



Als leerstoelhouder Finance zal Bart Frijns niet alleen onderzoek doen op het brede vakgebied Finance binnen de eigen faculteit, maar ook bijdragen aan multidisciplinair onderzoek in samenwerking met de andere faculteiten. Daarnaast zal de leerstoelhouder bijdragen aan het onderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Societies waarbij met name onderzoek op het gebied van (financiële) innovatie en resilience de aandacht zal krijgen. Op het gebied van onderwijs zal de focus liggen op de ontwikkeling van korte cursussen voor specifieke doelgroepen.



Over Bart Frijns



Prof. dr. Bart Frijns is in 2004 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2004 is hij verbonden aan de Auckland University of Technology (Nieuw Zeeland), waar hij in 2012 hoogleraar Finance werd en leiding gaf aan het Auckland Centre for Financial Research. Hij is mede-oprichter en –editor van het open access tijdschrift Applied Finance Letters en lid van de redactieraad van de Journal of Futures Markets (Wiley) and the Global Finance Journal (Elsevier). Zijn onderzoek heeft een brede focus, van corporate finance tot asset pricing en investeren, en is empirisch en toegepast van aard.