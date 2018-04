AUROBINDO EIST RECTIFICATIE

“Aantijgingen Zembla ongefundeerd”



Zembla maakt zich schuldig aan onjuiste en tendentieuze berichtgeving over productiefaciliteiten van Aurobindo in Hyderabad, India. Dat stelt de Nederlandse vestiging van Aurobindo in een klacht, die zij vandaag heeft ingediend bij Zembla. Op woensdag 11 april wijdde het BNN/VARA-programma de volledige uitzending aan de productie van generieke medicijnen in Hyderabad. In haar reportage beschuldigt Zembla Aurobindo onder meer van het lozen van afvalwater met antibiotica, waardoor superresistente bacteriën ontstaan (door Zembla aangeduid als een "levensgevaarlijke superbug").



Valse en onjuiste aannames



Zembla baseert haar beschuldiging op een aantal valse en onjuiste aannames. Zo wekt Zembla de suggestie dat Aurobindo zou hebben bijgedragen aan antibiotische vervuiling van de Musi rivier en het grondwater van het dorp Kistayapally, terwijl er geen productiefaciliteiten van Aurobindo in de buurt liggen. Bovendien gaat het om zogenoemde zero liquid discharge facilities, die geen afvalwater lozen.



Ook houdt Zembla Aurobindo verantwoordelijk voor de dood van 230.000 vissen in het Gandigudem-meer, terwijl lokale autoriteiten Aurobindo juist vrijgepleit hebben. Aurobindo verwijt Zembla ook dat zij zelf nauwelijks onderzoek heeft gedaan, maar is afgegaan op verklaringen van derden.



Rectificatie



In de klacht die Aurobindo vandaag heeft ingediend bij Zembla maakt zij aanspraak op rectificatie. Indien Zembla dat weigert stapt Aurobindo naar de Raad voor de Journalistiek en de rechtbank.



Aurobindo maakt generieke medicijnen waar elke dag vele mensen over de hele wereld baat bij hebben. Dit gebeurt volgens de geldende lokale arbeids- en milieuwetgeving. De medicijnen voldoen aan alle strenge internationale en nationale regelgeving. Verschillende onafhankelijke instanties (zoals de USFDA , EDQM en MHRA) controleren dit streng en regelmatig.