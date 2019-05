16 mei 2019: Dag van het Tandvlees



Campagne moet zorgen voor meer bewustwording tandvleesgezondheid



Op donderdag 16 mei wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor de gezondheid van het tandvlees. Deze ‘Dag van het Tandvlees’ is hard nodig, want 10-15% van de Nederlanders heeft ernstige parodontitis (tandvleesontsteking) en 50% heeft enige vorm van parodontitis.



Wanneer parodontitis onbehandeld blijft, raakt het tandvlees verder ontstoken en wordt het onderliggende kaakbot aangetast. Eenmaal afgebroken kaakbot kan zich niet meer herstellen. Uiteindelijk kan er door parodontitis zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen.



Met de speciale dag beoogt de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, NVvP, in samenwerking met Oral-B, meer bewustzijn te creëren onder Nederlanders voor parodontale gezondheid en ontsteking, de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s en de mogelijkheden van preventie en behandeling.



Gratis screenings op 16 mei



Zo’n 100 parodontologie-, tandarts- en mondhygiënistenpraktijken stellen op 16 mei hun deuren open voor een gratis screening van het tandvlees en voor informatie over tandvlees, gingivitis en parodontitis.



Om te beoordelen of tandvlees gezond of ontstoken is, wordt de ruimte tussen de tand en het tandvlees opgemeten, de pocket. Dit gebeurt met een speciaal meetinstrument, een pocketsonde. Er wordt gekeken hoe diep de pockets zijn. Hoe dieper de pockets, hoe ernstiger de ontsteking. Er wordt voorlichting en uitleg gegeven over de staat van het tandvlees en eventuele ernst van de aandoening.



Tevens stelt Defensie haar Mobiele Tandheelkundige Praktijk beschikbaar voor de Dag van het Tandvlees. Deze bus staat op 16 mei de hele dag in Amsterdam-Noord, aan het Buikslotermeerplein 10 Amsterdam, bij Winkelcentrum Boven IJ.



Parodontitis



Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot parodontitis.



Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven, omdat het vaak geen – of pas in een heel laat stadium – verschijnselen met zich meebrengt. Enkele kenmerken die kunnen optreden zijn: rood, slap en gezwollen tandvlees, bloedend tandvlees bij het poetsen of eten en terugtrekkend tandvlees. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten.



Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan er echt klachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden en kiezen of het ontstaan van ruimte tussen de tanden en kiezen. Naast het verlies van tanden en kiezen, zijn er ook relaties aangetoond tussen parodontitis en de algemene gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen parodontitis en diabetes mellitus en tussen parodontitis en factoren die bij hart- en vaatziekten voorkomen. Daarnaast is er een associatie met diverse auto-immuun ziekten zoals reuma.



Preventie en behandeling



Om het tandvlees gezond te houden zijn een goede mondhygiëne, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en niet roken belangrijk.



Tandplak veroorzaakt ontstoken tandvlees. Het is dus van belang om de mond goed schoon te houden met tandpasta, een elektrische tandenborstel en interdentale hulpmiddelen zoals ragers en tandenstokers. Daarnaast luidt het advies om 1 á 2 keer per jaar naar de tandarts te gaan voor een gebitscontrole.



Behandeling van parodontitis door een tandarts, mondhygiënist of bij ernstige problemen door een parodontoloog voorkomt verlies van tanden en kiezen, en draagt ook bij aan verbetering van de algemene gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er na behandeling een afname van de mate van aderverkalking optreedt en dat de suikerwaarden bij diabetespatiënten verbeteren.