Mediworld start intensieve samenwerking met Scoozy

Etten-Leur, 28 november 2019 – Mediworld gaat intensief samenwerken met Scoozy, het techbedrijf uit Delft dat streeft naar een verbeterde veiligheid met betrekking tot scootmobielen. Dankzij het uitstekende sales en marketingnetwerk van Mediworld krijgt Scoozy nu veel meer mogelijkheden om consumenten voor te lichten over hun visie op mobiliteit en toegankelijkheid.



Een van de belangrijkste punten van comfortabel én veilig rijden in een voertuig, is het goed kunnen bedienen. Scoozy is zo ontworpen dat dit vervoersmiddel precies doet wat de bestuurder wil. Tal van veilige bedieningsopties zijn als standaard opgenomen. Een actief remsysteem voorkomt een onnodig lange remweg. Scoozy blijft met een intelligente stuurhoekbegrenzing zelfs bij een onverwachtse uitwijkmanoeuvre goed op de weg.



Een stabiele wegligging, een grote actieradius en vierwielaandrijving zijn belangrijke elementen van Scoozy. De intelligentie is cruciaal. Scoozy is op afstand te monitoren en daarmee wordt innovatie en mobiliteit gegarandeerd. Scoozy wordt in Nederland geproduceerd wat bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit. Scoozy heeft de scootmobiel opnieuw uitgevonden en biedt naast een kwalitatief hoogwaardig product dat zeer veilig en een streling voor het oog is. Men hoeft niet meer te rijden met een oubollig vervoermiddel. Dankzij Scoozy kan men nu ook kiezen voor lifestyle zonder afbreuk te doen aan persoonlijke uitstraling. Je kunt er door de vierwielaandrijving zelfs mee het bos in.



Mediworld heeft bewust gekozen voor Scoozy. Het merk, gebaseerd op kwaliteit en innovatie sluit volledig aan bij de visie van Mediworld. Onze doelgroep verschuift naar ouderen die steeds eerder besluiten tot aanschaf van een hulpmiddel. Dat is tegelijkertijd logisch omdat de keuze voor een scootmobiel, rolstoel of rollator maatschappelijk veel minder stigma kent als 10 jaar geleden, aldus een woordvoerder van Mediworld.



Over Mediworld



Mediworld is specialist in mobiliteit en hulpmiddelen. De komende 5 jaren opent de hulpmiddelenketen 100 vestigingen in Nederland. Mediworld is gericht op scootmobielen, rolstoelen en rollators en biedt de consument gastheerschap en onafhankelijk advies. In iedere vestiging wordt de innovatie van Scoozy voorzien in het showroombeeld. Iedere vestiging wordt tevens voorzien van een PostNL pakketpunt om het de consument nog gemakkelijker te maken en te voorzien in een toenemende behoefte. Mediworld heeft als doel dichtbij de samenleving te staan om daarmee een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.