Graven? Eerst even KLIC-en

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, elektra, internet en telefonie. Schade hieraan zorgt niet alleen voor overlast, maar kan ook gevaarlijk zijn voor de veiligheid van mens en dier. Herstellen kost veel geld, vooral als er sprake was van ‘zwartgraven’. Netbeheerder Liander is begonnen met een campagne om hier aandacht voor te vragen. “Met een eenvoudige KLIC-melding van slechts 19 euro voorkom je schade én een forse boete.”



Het voorjaar en de zomer is een periode dat aannemers en particulieren actief met de grondboor of grondmachine aan de slag gaan om hekwerken te plaatsen, sleuven te graven of de tuin om te spitten. Ook de aantrekkende economie zorgt ervoor dat er ook steeds meer wordt gebouwd, verbouwd en uitgebreid. Belangrijk is daarbij om te kijken of er geen kabels of leidingen onder de grond liggen die gerakt kunnen worden. “Als je geen KLIC-melding doet, dan weet je niet wat er onder het oppervlakte ligt”, vertelt Harry Bos, verantwoordelijk voor schadepreventie bij Liander. “En dan gaat het nog wel eens fout, met alle gevolgen van dien: kabels en leidingen die beschadigd raken, waardoor mensen en bedrijven geen elektriciteit, gas, water of telefoonverbinding hebben. Of nog erger, schade aan het milieu of onveilige situaties, zoals gaslekken”.





KLIC? Een melding is zo gedaan

Liander is daarom een campagne begonnen om meer aandacht te vragen bij graafwerkzaamheden. Ieder bedrijf en iedere particulier die in de Nederlandse bodem (machinaal) gaat graven, is verplicht om bij het Kadaster een graafmelding te doen, ook wel KLIC-melding genoemd. Doe je dat niet, dan ben je een zwartgraver. De aanvraag moet minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden worden gedaan. Het Kadaster vraagt daarna bij de betrokken kabel- en leidingbeheerders de tekeningen op en stuurt deze naar de aanvrager. De aanvrager ziet wat er in de grond ligt en is verplicht om de informatie te gebruiken om schade te voorkomen.





Zwartgraven

“De eigenaar van een bepaald perceel in Culemborg wilde onlangs een nieuwe stal bouwen. De aannemer die hij had ingehuurd ging funderingspalen plaatsen. Tijdens het ‘zwartgraven’ raakte hij een elektriciteitskabel”, vertelt Bos. In een omtrek van zo’n twee kilometer viel de stroom uit. Gelukkig was dat ‘slechts’ het buitengebied van Culemborg. “Was het in het dorp zelf gebeurd, dan was de gevolgschade veel groter geweest. Op de vraag of de aannemer de stal na reparatie van de kabel op de voorgenomen plek kon afbouwen, was het antwoord van onze storingsmonteurs “nee”. Tenzij drie kabels verlegd zouden worden. En dat brengt behoorlijke kosten met zich mee. “Had de aannemer voorafgaand nou maar een KLIC-melding gedaan. Dan had de eigenaar kunnen besluiten om de stal op een andere plek te bouwen óf geld kunnen reserveren om de kabels te laten verleggen.”



Portemonnee

“Grotere bedrijven maken meestal wel gebruik van KLIC. Particulieren weten vaak niet eens van het bestaan af. Het zijn meestal kleine bouw- en graafbedrijven, tuinders en particulieren die verzuimen een melding te maken”, zegt Bos. Bij kleine bedrijven gaat het eerder om hun inkomsten: ze willen geen klussen mislopen, die – vaak op het laatst - door grote aannemers uitbesteed worden. Bos: “Als je dan een kabel raakt, dan raak je ook meteen je portemonnee. Het repareren van een kabel is met gemak een dag werk. Daar komt bovenop de gevolgschade door claims van de bedrijven of particulieren die zonder stroom zaten. Al met al ben je zo enkele duizenden euro’s verder. Zonde.”