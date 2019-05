Open dag Fotofabriek 18 mei

Groningen mei 2019- Fotofabriek bestaat dit jaar 10 jaar en dat wordt gevierd. Zaterdag 18 mei vindt er daarom voor iedereen een open dag plaats op de locatie in Groningen waarbij het mogelijk is om een kijkje achter de schermen te nemen en deel te nemen aan verschillende workshops en activiteiten.



Fotofabriek produceert vele fotoproducten waaronder fotoboeken, wanddecoraties, kaarten en kalenders die door klanten met behulp van eenvoudige software zelf opgemaakt kunnen worden. Dit jaar is het bedrijf voor de zevende keer op rij beoordeeld tot de beste fotoboekenleverancier van Nederland. Om klanten en andere belangstellenden een beeld te geven hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij de Fotofabriek is er een open dag georganiseerd.



Er staan verschillende activiteiten op het programma. Zo worden er rondleidingen georganiseerd om te zien hoe de verschillende producten van A tot Z geproduceerd worden. Daarnaast kunnen bezoekers ook deelnemen aan workshops gericht op fotografie en het online maken van een fotoboek. Klantenservice zal prominent aanwezig zijn om vragen over producten, software of ontwerpmogelijkheden uitgebreid te kunnen beantwoorden. Verder zullen er verschillende activiteiten voor kinderen zijn en mag een hapje en drankje natuurlijk niet ontbreken.



Bezoekers van de open dag zullen niet met lege handen naar huis gaan en krijgen naast een aandenken aan hun bezoek aan Fotofabriek, een goodiebag en maken kans op mooie prijzen die gewonnen kunnen worden.



Iedereen die de open dag wil bezoeken is welkom op 18 mei tussen 10:00 uur en 16:00 uur aan de Osloweg 75 te Groningen.



Via de N7 is Fotofabriek gemakkelijk te bereiken voor de noordelijke provincies. Er is parkeergelegenheid in de buurt en ook is er de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te komen. Bushaltes zijn op een loopafstand en ook het treinstation Groningen Europapark is dichtbij. De open dag is tevens voor mindervaliden goed te bezoeken.



Voor iedereen die geïnteresseerd is hoe een fotoboek gemaakt wordt of simpelweg meer wil weten over fotografie en de afdrukmogelijkheden van dierbare momenten, is een bezoek aan Fotofabriek de uitgelezen mogelijkheid.