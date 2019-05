Eerste Nationale Collegadag op 2 mei

Morgen, 2 mei, is het Nationale Collegadag, de dag waarop alle werkende Nederlanders worden uitgenodigd om hun waardering voor hun collega’s uit te spreken. Bij een werkend leven in een fulltimebaan, brengen we gemiddeld 82.620 uur door met onze collega’s. Op Nationale Collegadag vieren we de collegialiteit. De dag is dan ook een podium om je collega’s te bedanken voor wat ze voor jou betekenen.



“Geef elkaar een welgemeend compliment, haal extra lekkere koffie of vertel de hele wereld trots over je collega’s.” aldus Hugo van den Hurk van Everybody Likes Penguins, initiator van de Nationale Collegadag. “En bestempel je favoriete collega tot Best Colleague Forever, of BCF.”



De dag ná de Dag van de Arbeid



“De ‘arbeid’ vieren is zo algemeen,” vertelt Hugo, “wij vieren liever de mensen die de arbeid leuk maken: je collega’s. Met hen deel je lief en leed. Bovendien is de Dag van de Arbeid ook een beetje een protest. Nationale Collegadag komt daarna als feestdag.”



Inspiratie-video op NationaleCollegadag.nl



Op www.nationalecollegadag.nl vind je een inspiratie-video voor het vieren van de Nationale Collegadag.



Doelstelling van Nationale Collegadag: 80.000 blije collega’s



De organisatie hoopt dat tenminste 80.000 Nederlanders meedoen en zo minimaal 80.000 collega’s een blijere dag bezorgen.



Hoe vier je Nationale Collegadag?



Er zijn veel leuke dingen te bedenken om je collega’s mee te verrassen:



-Geef je collega’s een blijk van waardering voor wat ze voor je doen of wat ze voor je betekenen.



-Als je koffie haalt voor je collega's, doe dat dan eens bij een koffietentje in de buurt.



-Draai op de afdeling de ‘Bedankt dat je mijn collega bent’-playlist op Spotify.



-Is de lunch elke dag hetzelfde? Breek met gewoontes en verras je collega’s.



-Natuurlijk is er die ene fijne collega, je Best Colleague Forever (BCF). Geef haar of hem een compliment uit je hart. Meerdere BCF’s hebben kan natuurlijk ook!



-Tag je favoriete collega’s op sociale media en gebruik daarbij de hashtag #BCF





Waarom Nationale Collegdag?



Wij zijn reclamebureau Everybody Likes Penguins en willen de wereld een stukje blijer maken. Dit doen we niet alleen wanneer we werken voor merken, maar ook door het bedenken en realiseren van concepten waar de wereld mooier van wordt. Een wereld waarin mensen hun waardering voor elkaar uitspreken: de Natonale Collegadag.