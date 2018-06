ROC van Amsterdam - ROC van Flevoland gaan samenwerking aan met SAIL

Het ROC van Amsterdam – het ROC van Flevoland en Stichting SAIL Amsterdam tekenden afgelopen donderdag een samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat de studenten van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland via de SAIL Academy gaan helpen bij de voorbereidingen en organisatie van SAIL Amsterdam 2020. Voor de studenten een ervaring om nooit meer te vergeten én de mogelijkheid om in een praktijkomgeving te worden opgeleid.



Ook in 2015 hielpen studenten van het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland al mee in aanloop naar en tijdens SAIL Amsterdam 2015. De intentie werd toen uitgesproken om deze samenwerking te verduurzamen en ook voor SAIL Amsterdam 2020 en 2025 studenten op te leiden om mee te kunnen helpen aan dit grootschalige evenement.



Contextrijke leeromgevingHet biedt de studenten de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen en ze een podium te bieden om hun talenten te etaleren. Dit doet het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland door op zoek te gaan naar een contextrijke leeromgeving, waar theorie en praktijk kunnen worden samengebracht. Hiervoor worden onder andere samenwerkingsverbanden aangegaan met toonaangevende instellingen en evenementen, zoals SAIL Amsterdam. De studenten kunnen daarbij rekenen op een optimale begeleiding op school en in de praktijk.



Hybride leeromgevingenHybride leeromgevingen zoals deze veroveren steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. Voor een nog betere aansluiting met de arbeidsmarkt wordt gekeken naar de meest optimale mix tussen theorie en praktijk. Hierbij vinden de lessen steeds minder vaak in de schoolbanken plaats, maar juist daar waar het gebeurt: in de praktijk.