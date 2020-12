Onderzoek Dutchbat III: 25 jaar na missie ervaart kwart veteranen ernstige stressklachten

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum publiceert vandaag de bevindingen van Focus op Dutchbat III, onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering. Uit het onderzoek blijkt dat de impact van de missie na 25 jaar nog groot is op de Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.



Belangrijkste conclusies onderzoek



Met een grote groep Dutchbat III-veteranen gaat het goed; 79% ervaart zijn/haar kwaliteit van leven als voldoende. Er is een kleiner deel van de veteranen met wie het minder goed gaat. Zij kampen met ernstige gezondheidsklachten, vooral van psychische aard. Een kwart van de veteranen ervaart een hoog aantal posttraumatische stressklachten.



Veteranen kijken met gemengde gevoelens terug op de missie. Als positieve ervaringen noemen zij de kameraadschap en de levenservaring die is opgedaan tijdens de missie. Negatieve ervaringen zijn onder andere: het gevoel van machteloosheid, het schuldgevoel zo weinig te hebben kunnen doen en de negatieve media-aandacht.



In vergelijking met veteranen van andere missies steken Dutchbat III-veteranen ongunstig af. Op alle fronten (behoefte aan zorg, erkenning en waardering) gaat het gemiddeld minder goed met hen.



Hoofdonderzoeker prof. dr. Miranda Olff: “Wat mij persoonlijk raakte was dat een veteraan aangaf nu pas hulp te hebben gezocht. Hij kampte met het gevoel van machteloosheid, voelde zich schuldig de ramp niet te hebben kunnen voorkomen, en had zijn problemen 25 jaar lang weggedrukt. De omgang met zijn vrouw en kinderen leed eronder. Hieruit blijkt ook het belang van het onderzoek.”



Meer dan de helft van de thuisfrontleden, de partners, ouders en kinderen van de deelnemers, heeft op enig moment zelf problemen ervaren die samenhangen met de uitzendervaring van de veteraan. Zoals uit het onderzoek bekend, is het thuisfront een belangrijke steun voor veel veteranen.



Doel onderzoek



Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen hoe het met Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront gaat. Het perspectief van de veteraan staat centraal. Ook laat het onderzoek zien wat de wensen en behoeften van veteranen en hun thuisfront zijn op het gebied van zorg, erkenning en waardering.



Aanleiding onderzoek



Een groep Dutchbat III-veteranen heeft enkele jaren geleden een enquête uitgezet onder hun collega’s van Dutchbat III. Hieruit bleek dat een deel van de Dutchbat III-veteranen geen passende zorg heeft ontvangen. Ook bleek dat inspanningen van het ministerie van Defensie op het gebied van erkenning, waardering en zorg er niet altijd toe hebben geleid dat Dutchbat III veteranen de missie konden afsluiten. Dit was voor het ministerie van Defensie aanleiding om nader onderzoek te laten uitvoeren. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft het onderzoek onafhankelijk van andere partijen uitgevoerd. Het onderzoek is in juni 2019 gestart.



Hoofdonderzoeker is prof. dr. Miranda Olff, hoogleraar op het gebied van psychologische en biologische reacties op (traumatische) stress. Zij is directeur onderzoek & strategie bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.