PERSBERICHT







CORPUS: vanaf 1 juni weer veilig & gezond ‘reizen’ door de mens







Oegstgeest, 19 mei 2020 - CORPUS gaat vanaf 1 juni weer open. Emile Jaensch, de burgemeester van Oegstgeest, kwam een kijkje nemen en was onder de indruk van alle voorbereidingen. Juist CORPUS - waar het menselijk lichaam, gezondheid en preventie voorop staan - wil zo veilig en verantwoord mogelijk haar deuren openen. Bonus voor de nieuwe bezoekers is dat CORPUS een nieuw licht- en kleurspektakel heeft.







De burgemeester van Oegstgeest nam ruim de tijd en was onder de indruk van de professionele manier waarop de educatieve attractie de laatste puntjes op de i aan het zetten was qua indeling van hygiënestations, plexiglas, routing en signing. Huub Lazarom, managing director van CORPUS: “Alle hosts & hostesses volgen speciale trainingen om de bezoekers op een veilige en leuke manier weer een fantastisch dagje uit te bezorgen.” In plaats van 16 personen zullen nu maximaal 6 personen tegelijk een ‘reis door de mens’ kunnen maken, zodat de 1,5m afstand gegarandeerd kan worden. CORPUS werkte al met online reserveringen en tijdsloten waarmee het veilig reguleren van bezoekersstromen eenvoudig te regelen is. Dat geldt ook voor CORPUS Congress Centre. Het ruim opgezette congrescentrum beschikt over meer dan 1000m2 aan zalen waardoor er voldoende ruimte is om het toegestane aantal bezoekers te kunnen ontvangen.



De burgemeester hoopt zelf zo snel mogelijk de vernieuwde ‘reis door de mens’ te kunnen maken. Dat stond al in zijn agenda na midden maart, want hij zou bij de opening van het nieuwe licht- en kleurspektakel zijn. De uitbraak van het corona virus stak daar een stokje voor. De bezoekers die het nieuwe licht- en kleurspektakel beleven, ervaren de reis door het menselijk lichaam hierdoor nog intenser. In nog grotere mate draagt dit bij aan wat centraal staat bij CORPUS: verwondering over hoe het lichaam werkt en meer besef van het belang van een gezonde leefstijl. Voor meer informatie: www.corpusexperience.nl of www.corpuscongresscentre.nl







Over CORPUS



De educatieve attractie ‘reis door de mens’ bestaat dit jaar 12 jaar en biedt bezoekers een unieke beleving door ze te laten ervaren hoe het menselijk lichaam precies werkt en hoe belangrijk Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven zijn. CORPUS is daarnaast ook de thuisbasis van het CORPUS Congress Centre, waar tal van conferenties en evenementen worden georganiseerd op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, sport en voeding.