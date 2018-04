Voormalig Burgerweeshuis Tiel zoekt nieuwe eigenaar

Na ruim 455 jaar neemt Stichting Burgerweeshuis Tiel afscheid van het Burgerweeshuis in Tiel. Een uniek rijksmonument dat herinnert aan de opvang van wezen in Tiel en omgeving.



Het Burgerweeshuis in Tiel is gebouwd in 1904 naar ontwerp van de Haarlemse architect J. Van den Ban in opdracht van de regenten van de Stichting Burgerweeshuis Tiel (opgericht in de 16e eeuw). Het gebouw is uitgevoerd in Neo Renaissane stijl en bezit nog steeds elementen uit de Hollandse 17e eeuwse bouwkunst zoals risalieten trapgevels, een hoge kap en hoge vensters met zandloper-luiken. Erg bijzonder is de statige regentenkamer.



Het weeshuis is onderkelderd en opgetrokken op een H-vormige plattegrond. Aan elke zijgevel bevindt zich een risaliet, aan de achtergevel bevindt zich een niet-oorspronkelijke aanbouw. Het pand heeft twee bouwlagen en een zolderverdieping. De middenpartij wordt afgedekt door een hoog schilddak. De zijvleugels worden afgedekt door zadeldaken en de risalieten tegen de zijgevels hebben aangekapte zadeldaken.



Dit rijksmonument is van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het pand als Burger Weeshuis binnen de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Nederland. De regentenkamer weerspiegelt door de statige uitvoering de status van het college van regenten binnen het weeshuis en de stedelijke samenleving.



Het gebouw ligt net binnen de grachten in het historische stadshart van Tiel naast de middeleeuwse Sint Maartenskerk. Het pand wordt omgeven door een royale, stijlvolle tuin met veel groen die aan drie kanten voorzien is van een tuinmuur en aan de straatzijde wordt begrensd door een smeedijzeren hekwerk tussen gemetselde kolommen.



Als weeshuis wordt het gebouw al vele jaren niet meer gebruikt. De oorspronkelijke, voorname uitstraling heeft het gebouw nog steeds. Het gebouw is erg geschikt als representatieve kantoorruimte of woonhuis. Dit monument kan ook worden verbouwd tot appartementencomplex. Op dit moment wordt het pand gebruikt voor dagopvang van IrisZorg. De Stichting Burger Weeshuis wil dit rijksmonument graag verkopen.



Rozenhage Makelaardij is ingeschakeld als makelaar om de verkoop van het Burger Weeshuis te begeleiden. Het gebouw wordt bij inschrijving verkocht. Er staan 4 kijkdagen gepland die na inschrijving bij Rozenhage Makelaardij te bezoeken zijn. Rozenhage Makelaardij is sinds 1974 dé bedrijfsmakelaar voor Tiel, de Betuwe, het Land van Maas en Waal en verre omstreken voor het kopen, huren, verkopen, verhuren of taxeren van bedrijfspanden.