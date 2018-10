Exoskelet in CORPUS: techniek en het menselijk lichaam

Tijdens het Weekend van de Wetenschap, op zondag 7 oktober, tonen studenten van de TU Delft het exoskelet in CORPUS ‘reis door de mens’.



Na de ‘reis door de mens’ laten studenten van de TU Delft aan kinderen en volwassenen zien hoe ze d.m.v. techniek mensen met een dwarslaesie (verlamming) weer laten lopen. Dat gebeurt met een robotpak dat ze het exoskelet noemen. De studenten vertellen in CORPUS meer over de techniek van het robotpak en over de mens (piloot) die in het robotpak loopt. Met een exoskelet is het zelfs mogelijk om weer een trap te beklimmen. Er zijn ook 3D elementen te zien waarmee de studenten van tevoren geoefend hebben om het exoskelet te maken.



Er is een indringende rapportage te zien over de piloot in het robotpak en als speciale activiteit kunnen kinderen hun eigen exoskelet knutselen.