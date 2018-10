MrWheelson, de Amazon voor gebruikte auto's uit Europa

Na 10 jaar te hebben gebouwd aan ikwilvanmijnautoaf heeft Bas Oude Luttikhuis zijn krachten gebundeld met Han Post. Beide hebben meer dan 25 jaar ervaring in de autobranche. Bas en Han wenden nu hun kennis, ervaring en netwerk in de internationale autobranche aan om het voor autokopers eenvoudig te maken om een auto in het buitenland te kopen. MrWheelson.nl is opgezet om de prijzen te kunnen vergelijken en de auto online te kunnen bestellen.



Aan het woord Han Post “Autokopers kunnen zelf ook een auto in het buitenland kopen, wij onderscheiden ons doordat we alle werk uit handen nemen en de auto leveren inclusief 1 jaar garantie en internationale pechhulp. Ook kan de oude auto ingeruild worden en kan er maandelijks betaald worden via financial lease.”



De prijzen op MrWheelson.nl zijn all-in. Kosten voor grondige 150 punten inspectie, transport, de BPM, leges en RDW keuring zijn inbegrepen. Daardoor is het eenvoudig om de vraagprijzen te vergelijken met de auto’s die door Nederlandse autobedrijven worden aangeboden. Het voordeel van op deze manier een auto kopen is dat de auto’s vaak voordeliger zijn door de BPM wetgeving. Ook zijn ze doorgaans een stuk completer uitgevoerd. Opties die je in Nederland met een vergrootglas moet zoeken, zijn op Duitse exemplaren vaak standaard.



De naam MrWheelson is gekozen omdat die ook internationaal gebruikt kan worden en in principe gebruikt kan worden voor alles wat wielen heeft. “We zijn nu begonnen met het aanbieden van personenauto’s uit Duitsland, maar op korte termijn gaan we uitbreiden naar het aanbod uit andere Europese landen. Op lange termijn willen we ook bedrijfswagens, campers en motorfietsen toevoegen.” aldus oprichter Bas Oude Luttikhuis.



Om de kwaliteit van de auto’s uit het buitenland te waarborgen worden uitsluitend auto’s aangeboden die afkomstig zijn van merkdealers, zijn ze maximaal 5 jaar oud en hebben ze niet meer dan 75 duizend kilometers gereden. Nogmaals Oude Luttikhuis aan het woord “We willen ons onderscheiden in de markt door alleen topkwaliteit te leveren uit een betrouwbaar netwerk van merkdealers. Voor de levering van auto’s maken we gebruik van een Nederlands dealernetwerk. We werken uitsluitend samen met autobedrijven met een onberispelijke reputatie die BOVAG erkend zijn.” De dealers uit het MrWheelson netwerk zorgen niet alleen voor de aflevering, maar ook voor eventuele afhandeling van garantiewerkzaamheden.