Kersverse winnaar Inktspotprijs naar Limburgs Museum

Een spotprent van het uit vijf tekenaars bestaande collectief Gorilla is vanavond uitgeroepen tot beste politieke tekening van het afgelopen jaar. Vanaf 28 september is die winnende spotprent over Trump te zien in het Limburgs Museum, samen met alle 99 andere genomineerden voor de prestigieuze Inktspotprijs 2019. Het Limburgs Museum wil met deze tentoonstelling bezoekers inspireren tot een dialoog over actuele maatschappelijke thema’s.



De jury schreef over de winnende prent:



‘Een sterk beeld, en een enkel woord. Dat ene woord - Trump - is bekend over de hele wereld. Woord en beeld zijn ineengevlochten tot de spijlen van gevangenistralies, het resultaat spreekt boekdelen.’



Collectief Gorilla bestaat uit Richard van der Laken, Pepijn Zurburg, Alex Clay, Karin van den Brandt en Herman van Bostelen.



Behalve de cartoon van Gorilla, gemaakt voor De Groene Amsterdammer, zijn er nog vijf spotprenten onderscheiden. Ook die zijn vanaf 28 september op groot formaat te zien in de tentoonstelling Inktspot in het Limburgs Museum. Zoals elk jaar geeft die expositie een sterk beeld van waar Nederland zich het afgelopen jaar druk over heeft gemaakt. Veel Trump, veel Baudet, veel dividendbelasting en gele hesjes - telkens op originele wijze gevat in een beeld dat vaak grappig, soms bijtend maar altijd scherp is.



De tentoonstelling Inktspot is tot en met 24 november 2019 te zien in het Limburgs Museum.