Kinderen met handicap in actie bij Tweede Kamer voor onderwijs

Sloop de muur tussen onderwijs en zorg



Donderdag 21 februari gingen drie kinderen met een handicap met een sloophamer naar de Tweede Kamer, om deze aan te bieden aan de ministers De Jonge en Slob. Hun boodschap: sloop de muur tussen zorg en onderwijs, zodat alle kinderen met een handicap naar school kunnen. Ze deden dat voor het overleg van de ministers met de Kamercommissies van OCW en VWS over het thema onderwijs en zorg.



De kinderen zijn Merijn (14), Marie Claire (11) en Robin (11). Als kinderambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) komen ze op voor alle kinderen met een handicap in Nederland. In dit geval gaat het hen om de tienduizend kinderen die niet naar school gaan. Dat komt veelal door de gebrekkige samenwerking tussen zorg en onderwijs. Met de sloophamer willen ze dit onder de aandacht brengen, onder het motto ‘Geen onderwijs is geen optie’.



De actie is een gezamenlijk initiatief van NSGK en zorgorganisatie Estinea.