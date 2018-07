Cordaid en Ouders van Nu organiseren verkiezing voor Vrolijkste Baby

Blije baby, blije moeder. Klinkt simpel, maar voor moeders in ontwikkelingslanden is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Omdat moeders en baby’s overal ter wereld samen een onbezorgde start verdienen, organiseert Cordaid in samenwerking met Ouders van Nu de Vrolijkste Baby van het Jaar Verkiezing.



Goede start



Cordaid en Ouders van Nu gunnen iedere moeder een veilige bevalling en iedere baby een goede start. Met de Vrolijkste Baby van het Jaar Verkiezing vragen ze daarom aandacht voor moeders en baby’s in ontwikkelingslanden. Want door een gebrek aan medische zorg sterft helaas elke 3 minuten ergens ter wereld een vrouw tijdens haar zwangerschap of bevalling en moeten hun baby’s opgroeien zonder moeder. Daarom zet Cordaid zich in voor een betere gezondheidszorg tijdens zwangerschap en bevalling. Met zwangerschapscontroles en het opleiden van lokale verloskundigen worden levens van moeders en baby’s gered.



Blij, blijer, superblij!



Vanaf 30 juni kunnen ouders de vrolijkste foto van hun baby (0-12 maanden) insturen via vrolijkstebaby.nl. Familie en vrienden kunnen vervolgens per sms hun stem uitbrengen op de in hun ogen leukste en vrolijkste baby van 2018. Wie stemt, doneert per sms-stem 1 euro aan Cordaid. Ouders kunnen hun baby tot en 27 juli opgeven.



Iedereen wint



Vijftig baby’s gaan door naar de finale: 48 baby’s met de meeste stemmen en 2 baby’s gekozen door de jury. Uit deze finalisten zal de jury vervolgens de winnaar kiezen. De winnaar wordt op 24 augustus bekend gemaakt en krijgt niet alleen de titel Vrolijkste Baby van het Jaar 2018, maar ook een covershoot voor Ouders van Nu en een Cortina Mamafiets. En er zijn meer mooie prijzen: alle finalisten krijgen een verzorgingspakket van NAïF en twee baby’s en hun ouders gaan ervandoor met een Stokke kinderstoel of luiertas van Burkely. De opbrengst van de Vrolijkste Baby van het Jaar Verkiezing komt ten goede aan het werk van Cordaid, die met slimme en blijvende oplossingen zorgt voor betere medische zorg tijdens de zwangerschap en bevalling. Zo wint iedereen.