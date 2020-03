Amsterdam laat taxichauffeurs schorsen ondanks coronacrisis

AMSTERDAM, 25 maart 2020 – In totaal 26 taxichauffeurs moeten hun taxi de komende maand aan de kant zetten, drie moeten definitief hun vergunning inleveren. Dinsdag stelde de rechter in Den Haag de Taxiorganisaties TAT en Taxistad in het ongelijk. Ze hadden gevraagd de keiharde schorsingen, die de gemeente Amsterdam afdwingt voor kleine verkeersovertredingen, op te schorten. Eerder had de Amsterdamse kortgedingrechter de taxiorganisaties en de chauffeurs nog meermaals in het gelijk gesteld.



Het college van burgemeester en wethouders heeft de taxiorganisaties in een steeds verder escalerende strijd eerder voor 80.000 euro aan dwangsommen opgelegd. Sinds 2018 weigeren de taxiorganisaties om hun chauffeurs te schorsen voor kleine verkeersovertredingen omdat zij de voorgeschreven sancties ‘hardvochtig en gevoelloos’ vinden.



Het gaat om verkeersovertredingen die voor 15 juli 2019 begaan zijn. Om een gelijk speelveld te creëren met andere taxi’s is het beleid sindsdien gewijzigd. Ook officiële straattaxi’s krijgen nu reguliere boetebeschikkingen bij verkeersovertredingen.



Wethouder Sharon Dijksma (PvdA) eiste echter dat de schorsingen voor oude gevallen onverkort opgelegd worden.



TAT-directeur Ruud Lagerwaard: ”We zijn verbijsterd door de uitspraak van de rechter. In een tijd waarin de taxibranche door de coronacrisis al wekenlang nauwelijks kan overleven, moeten wij deze groep chauffeurs in lijn met de wens van deze PvdA-wethouder volledig brodeloos maken. We hebben het over sancties voor het negeren van bijvoorbeeld een stopverbod waarvoor anderen een boete van 90 euro krijgen. Drie chauffeurs moeten we zelfs voorgoed naar huis sturen omdat zij al eerder een overtreding begingen. Dit is de nekslag voor onze chauffeurs. Dit is volstrekt asociaal beleid.”



Er lopen op dit moment nog drie gerechtelijke procedures over deze kwestie.



