Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019

In 2019 werden bij Liander bijna 25.000 aansluitingen aangevraagd voor een aardgasloze nieuwbouwwoning. Daarmee was afgelopen jaar 69% van alle aanvragen aardgasloos. Een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van 2018.



Per 1 juli 2018 is de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting.



Zonder kosten



Liander ziet het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Liander hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien. Daarnaast denken we vrijblijvend mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren.



Wijkaanpak



Niet alleen nieuwbouwwoningen worden aardgasloos. Liander krijgt ook aanvragen om bestaande woningen van het aardgas te halen. Deze verzoeken komen van zowel woningbouwcorporaties, als ook individuele woningeigenaren. Liander is betrokken bij de transitievisies warmte die elke gemeente eind 2021 opgesteld moet hebben. Simpel gezegd is dat een tijdspad waarmee duidelijk wordt wanneer welke wijk aardgasvrij gemaakt wordt en welk warmte-alternatief de beste optie lijkt. Op die manier weet iedereen wanneer zijn wijk aan de beurt is. Door de wijkaanpak hoeven we de straat maar één keer open te breken. Dat veroorzaakt minder overlast én zorgt ervoor dat we kostenefficiënt te werk gaan.



Toekomstige oplossingen



Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van aardgas overstappen op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsverbruik toe. Liander breidt daarom het elektriciteitsnetwerk uit en past slimme oplossingen toe. Ook kijken we naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst. Zoals een systeem waarin naast elektriciteit, ook energiedragers als groen gas en waterstof een rol spelen.



Liander heeft een overzicht met de cijfers van aardgasloze nieuwbouw per gemeente op zijn website gepubliceerd, https://www.liander.nl/nieuws/2020/01/15/bijna-250...