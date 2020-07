Aangevuld aanbod voor juiste tv beugel

Net een nieuwe flatscreen gekocht? Dan is een tv beugel een goede oplossing om stijlvol en netjes de televisie aan de muur te bevestigen. Met de aanschaf van een tv beugel bespaar je daarnaast ook ruimte. Er is een groot aanbod aan diverse soorten beugels om je televisie of monitor aan de muur, plafond of ander object zoals een bureau te bevestigen. Bij de beugelknaller.nl is het assortiment enorm uitgebreid. Deze specialist levert als sinds 2007 diverse tv beugels, tv standaards en tv standaards, monitorbeugels en nog veel meer. Ze leveren niet alleen aan consumenten maar ook aan bedrijven, ziekenhuizen, scholen, instellingen en overheden.



Voordelen tv beugel



Het gebruik van tv beugels heeft diverse voordelen. Zo bespaart het ruimte op een kast of in de ruimte waar je tv wilt kijken. Immers, je hoeft geen los tv meubel aan te schaffen waar je de tv op kunt zetten. Daarnaast zijn er inmiddels zo veel soorten en maten, dat er altijd voor iedere prijsklasse en televisie wel een geschikte beugel is. Ook kunnen veel beugels worden gedraaid, dit heeft als voordeel dat je vrijwel vanuit elke hoek tv kunt kijken. Daarnaast kunnen veel tv beugels naar voren of naar achter worden gekanteld. Deze flexibiliteit geeft je de mogelijkheid om vanuit bijna iedere hoek tv te kijken.



Verschillende soorten tv beugels



Er zijn veel soorten en maten tv beugels. De meest bekende tv beugel is een vaste beugel voor aan de muur. Met een tv beugel aan de muur hang je de tv op aan een wand. Vaak heb je hierbij niet de mogelijkheid om de kantelen of te draaien. Je hangt de tv op een vaste plek recht tegen de muur. Een andere beugel die veelvuldig wordt gebruikt, is de draaibare tv beugel. Met deze beugel is het mogelijk om na het bevestigen van de beugel aan de wand om de televisie te draaien. Meestal kan je een tv 180 graden draaien met behulp van de scharnieren die in deze beugel zitten. Als laatste optie heb je de kantelbare tv beugels. Deze beugels hebben als voordeel dat je de televisie naar achteren of naar voren kunt kantelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je de televisie hoog aan de muur wilt bevestigen waarnaar je hem naar voren kantelt voor een beter zicht.



Tv beugel kopen



Wil jij een tv beugel gaan kopen dan is het goed om van te voren even rond te kijken en te vergelijken welke tv beugel het beste is. Bij de aanschaf van een tv meubel moet je letten op de afmetingen van de televisie, de plek waar je hem wilt ophangen en natuurlijk of je de tv wilt kantelen of draaien. Naast deze factoren zijn er diverse materialen en kleuren voor tv beugels. Wil jij graag een zwart stalen tv beugel of ga je voor een chromen variant? Op onze website vind je een groot aanbod in diverse soorten en maten tv beugels. Zo is er voor elk formaat tv wel een tv beugel te vinden in ons assortiment. Naast de verschillende tv beugels verkopen wij ook allerlei accessoires voor het ophangen van je tv en het kijken van tv nog plezieriger te maken. Je kan rekenen op een goede prijs-kwaliteitsverhouding en uitstekende service.