Vliegtuigen en tanks op het Soesterberg Zomeroffensief

24 & 25 augustus organiseert het Nationaal Militair Museum (NMM) de eerste editie van het Soesterberg Zomeroffensief: een groots zomerevenement op het buitenterrein bij het NMM. Bezoekers kunnen tientallen vliegtuigen en voertuigen van dichtbij bezichtigen en daarnaast is er een spectaculaire tankshow met tanks en voertuigen uit binnen- en buitenland.



Soesterberg Zomeroffensief



Tientallen voer- en vliegtuigen staan tijdens het Zomeroffensief buiten opgesteld, goed zichtbaar voor bezoekers. Onder hen de Starfighter en de F-4 Phantom, maar ook tanks uit binnen- en buitenland, zoals de Challenger en de Russische T34. Daarnaast zijn er volop activiteiten voor kinderen, is er een foodcourt, muziek en een militaire markt. Het hoogtepunt is een spectaculaire tankshow in de Arena. Kortom, een complete dag vol actie. Kaarten zijn verkrijgbaar op: https://www.nmm.nl/zomeroffensief/



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.