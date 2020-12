Een nieuwe veilinghamer voor veilingmeester Frank Beniers



Per 1 januari 2021 wordt Frank Beniers (1968) mede-eigenaar van Orbis Auctions. Na als senior international site manager afscheid genomen te hebben van Troostwijk Auctions om vervolgens een jaar als zelfstandig consultant actief te zijn geweest, gaat Beniers zich bij Orbis Auctions toeleggen op het B2B en B2C veilen van machines, inventaris en goederen in een breed scala aan industrieën.



Waar en wat er ook geveild wordt, Beniers heeft zeeën aan ervaring en wil met Orbis Auctions bewijzen dat klanten en kopers nog steeds centraal kunnen staan bij veilingen.



Ontzorging



Human-to-Human noemt de 53-jarige Brabander dit. Een absolute kernwaarde binnen de bedrijfsvoering van dit relatief nieuwe veilingbedrijf. Samen met co-owner Willem Geertsen zal Beniers in de bedrijfsvoering de focus leggen op ontzorging (“Van a tot z”), persoonlijke service en duurzaamheid. “Dit zijn geen containerbegrippen bij Orbis Auctions,” zo verzekert Beniers. Orbis Auctions is een internationaal opererend online veilingbedrijf, actief in onder andere metaalbewerking, houtbewerking en de agrarische sector. Van bedrijfspanden tot complete productielijnen. Orbis Auctions geeft klanten snel en overzichtelijk de mogelijkheid om te bieden op alle mogelijke combinaties en kavels. Zie hiervoor: https://orbisauctions.com/



Internationale professional



Mede door het feit dat hij al bijna dertig jaar actief is, is Frank Beniers een bekend gezicht in de veilingwereld. Hij is begonnen als junior project leider bij het toen nog kleine en bescheiden Troostwijk Auctions waar hij zich heeft opgewerkt tot senior international site manager. Zijn vorige functies hebben hem naar alle uithoeken van de wereld gebracht om daar veilingen te organiseren en te leiden en dat maakt hem tot een van de ervarenste internationale professionals in de veilingwereld. Meer dan dertig landen waaronder België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Hongarije, Israël en Angola heeft Beniers bezocht als veilingmeester en taxateur. Veilingen voor goede doelen staan overigens ook prominent op zijn palmares net zoals zijn rol als veilingmeester in het populaire auctionprogramma Steel Buddies op D-Max tv. Zie hiervoor: https://dmax.de/sendungen/steel-buddies/.



Omzet met een persoonlijke touch



Beniers wil weer terug naar kleinschaligheid en vertrouwdheid. Door de enorme groei van Troostwijk Auctions werd het bedrijf te onpersoonlijk en te massaal voor Beniers. Hij weet dat omzet nooit uit het oog verloren mag worden, maar dat mag nooit ten koste gaan van de persoonlijke touch en korte lijnen. Beniers gaat graag terug naar de basis bij faillissementen, bedrijfsbeëindigingen, overnames, verhuizingen en reorganisaties en zal zich voornamelijk toeleggen op voorbereidingen en opnemen van veilingen zowel in het binnen- en buitenland, taxaties en een adviserende rol gaan vervullen in de enerverende wereld van veilingen.



Hamer



Met zijn nieuwe veilinghamer zal Beniers nieuwe en vertrouwde de klanten zowel letterlijk als figuurlijk nooit als een nummer zien. Behalve bij de veiling zelf dan!