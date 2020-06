Persbericht het Juridisch Loket

Utrecht, 3 juni 2020 - De Raad van Toezicht van het Juridisch Loket maakt bekend dat in goed overleg met Jan Albert Waal is overeengekomen dat hij per 1 mei 2020 terugtreedt als bestuurder van het Juridisch Loket.



Jan Albert was vanaf het begin betrokken bij het Juridisch Loket als Algemeen Directeur. Hij heeft het Juridisch Loket gebracht tot waar het nu is: een onafhankelijke organisatie, een gevestigde naam voor eerstelijns juridisch advies en een belangrijke gesprekspartner voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.



Voorzitter van de Raad van Toezicht Reinier van Zutphen: “We danken hem voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet voor het Juridisch Loket.“