Tradealot benoemt Van der Mast als directeur en start AFM-aanmelding



Gratis online broker straks verbonden agent van JFD-bank in Nederland



AMSTERDAM - Gratis online broker Tradealot heeft de ervaren bestuurder, de heer Drs. Bob H. van der Mast, benoemd als directeur van Tradealot BV, naast de heer Paul Lamain. Met deze stap zal het platform spoedig de aanmeldingsprocedure starten bij AFM voor verbonden agent van de Duitse JFD Bank.



Tradealot is begin 2019 van start gegaan als het eerste Nederlandse platform waarop zelfstandige beleggers gratis kunnen handelen in aandelen wereldwijd. Dat deed Tradealot reeds als partner van JFD Brokers maar JFD heeft in Duitsland nu een bankvergunning.



Als verbonden agent zal Tradealot voor JFD Bank in Nederland een kantoor openen.

De heer Van der Mast was eerder lid van de Raad van Advies van Tradealot, maar is nu toegetreden tot de directie. Van der Mast was eerder werkzaam als bestuurder bij financiële instellingen. Hij heeft een brede ervaring in de financiële wereld en is momenteel directeur van TargetMedia BV, een betaalinstelling onder vergunning van DNB. Daarnaast is hij DSI Compliance Professional. Tradealot-oprichter Paul Lamain verwacht dat de aanmeldingsprocedure bij de AFM dit jaar afgerond zal zijn.



Tradealot heeft als uitgangspunt de kosten van beleggen voor de belegger goedkoper te maken en slaagde daarin dankzij de samenwerking met JFD; de kosten zijn nu nihil (0%).



Daarmee is Tradealot de goedkoopste online broker van Nederland. Het gratis beleggen is mogelijk omdat het platform geen geld verdient aan transacties, maar zijn inkomsten haalt uit andere beleggingsproducten en diensten als vermogensbeheer en mirror trading. Sinds haar start heeft Tradealot ruim 25.000 aanmeldingen gekregen van beleggers en hebben duizenden beleggers een rekening geopend.



Vanwege de lage rentestand op spaargeld gaan particulieren meer zelfstandig beleggen. Met de komst van online brokers als Binck, Alex, LYNX en DeGiro zijn de kosten daarvoor flink gedaald, maar hun verdienmodel is nog steeds gebaseerd op inkomsten uit transacties. ,,Dankzij een alternatief verdienmodel kunnen wij zelfstandig beleggen gratis aanbieden en daarin zijn we de enige”, stelt Lamain.



