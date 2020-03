Film 'Plastic Paradox' online. Reset en saamhorigheid door expeditie

Wat: documentaire 'Plastic Paradox' online.



Documentaire over de invloedrijke surfcampagne die plasticzwerfafval een halt toe roept. EU vice president Frans Timmermans werd ambassadeur van deze Plastic Avengers.



Waar: online: https://vimeo.com/313827676



Aanleiding: Vervallen exclusiviteit National Geographic + aankomend besluit statiegeld.



Coronacrisis-link: de Coronacrisis legt de gebreken in onze vrije markt en omgang met de aarde bloot. De coronacrisis confronteert ons met onze morele crisis. Het misbruik van plastic in onze maatschappij is hiervan een tastbaar voorbeeld.



Wanneer: per 31maart 2020



Meer info: www.plasticparadox.org / www.plasticsoupsurfer.org



Surf-campagne aan basis concreet plastic-beleid



Donderdag 16 april 2020 zal in de Tweede Kamer besloten worden tot de invoering van statiegeld op kleine flesjes. De maatregel die volgend jaar ingaat zal voorkomen dat er er in Nederland jaarlijks tot 70 miljoen plastic flesjes op straat en in de natuur terecht komen. De Plastic Soup Surfer heeft met zijn surfcampagne grote invloed gehad op de tot standkoming van dit beleid. Deze campagnes en surfexpedities werden vastgelegd door filmmaker Eelke Dekker in drie films.



De documentaire 'Plastic Paradox' werd juni 2019 voor het eerst vertoond op National Geographic channel. Recent zijn de exclusiviteitsrechten verlopen. In verband met de corona-lockdown maken we de film de maand april vrij online beschikbaar.



Surfen voor statiegeld - wat vooraf ging aan 'Plastic Paradox'



Door op een zelfgemaakt surfboard van plastic flesjes van Scheveningen naar Engeland te kitesurfen wist de Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) de aandacht te richten op een petitie die opriep tot 'statiegeld op kleine plastic flesjes'. Met 55 duizend handtekening en een zelfgeschreven motie wist hij een politieke afspraak te forceren. De zware tocht werd vastgelegd in een korte documentaire door Eelke Dekker. (Message on a Bottle (12min 2016 NLs & Eng talig) https://youtu.be/nVuiTVS4FVw )



Vervolg expeditie From Source to Sea



De vervolg expeditie is vastgelegd in de film 'From Source to Sea' (Eelke Dekker 48min 2018). Het toont de +1000 kilometer lange peddeltocht de gehele rivier de Rijn af - van de bron naar de monding - op een SUP board gemaakt van plastic flesjes.



Met zwerfafval uit de Rijn klopt de Plastic Soup Surfer aan bij directeuren en CEO's van frisdrankmaatschappijen en supermarkten. Hierbij maakt hij gebruik van gerechtsdeurwaarders en een juridisch exploot. Met deze campagne speelt hij frisdrankmaatschappijen (voorstanders statiegeld) en supermarkten (tegenstanders statiegeld) uiteen.



Film Plastic Paradox - zwakte van de activist (met oa Frans Timmermans)



In Plastic Paradox toont regisseur Eelke Dekker de meest recente campagne van de Plastic Soup Surfer in zijn strijd tegen de plastic vervuiling. Hij volgt activist Merijn Tinga die, aangespoord en hoogmoedig geworden door eerdere successen, besluit werelds eerste 3D geprinte windsurfplank te maken - met gerecycled plastic - en daar vervolgens een 600 kilometer lange expeditie op te ondernemen. Een lange afstandsrecord van Le Havre (FR) terug naar Scheveningen. De expeditie staat bol van de tegenslagen en het confronteert de activist met het werkelijke drijfveren achter de missie.



Spoiler: Een opdracht in Kenya doet hem inzien dat enkel door samenwerking hij zijn impact kan vergroten. Hij verzamelt de Nederlandse specialsten en 'plastic strijders' bijeen en daagt hen uit om tot een gemeenschappelijke visie te komen. Hiervan wordt EU vice president Frans Timmermans de ambassadeur.



Het is een persoonlijke film over idealen, tegenslagen en de zoektocht om verschil te willen maken.



Coronacrisis



De Coronacrisis legt de grenzen van de vrije markt bloot. De tijd die we nu doormaken maakt duidelijk vrijheid zonder moraal tot onrechtvaardigheid leidt. Plastic vervuiling is hier altijd al de tastbare en zichtbare uiting van geweest. De waarden achter de wegwerpcultuur en onze consumptie maatschappij zijn dezelfde die waar we nu van terugkomen in de huidige lockdown. De coronacrisis is in wezen een morele crisis. Het gevolg is saamhorigheid en een herwaardering van de duurzame waarden.