Minister Blok ontmoet Chinese Minister Wang Yi: Tibet op de agenda

Op 26 augustus, ontmoet Minister Blok zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi ‘ergens in de middag’ op een geheime locatie. Deze ontmoeting is een tegenbezoek na het bezoek van Minister Blok aan Wang Yi in Beijing op 19 juni 2019. Toen had Minister Blok net zijn China-strategie gepresenteerd.



De agenda van het gesprek is niet publiekelijk bekend. Maar in het jaar sinds het bezoek van Minister Blok aan China is er meermaals in de Tweede kamer gedebatteerd over de China nota. Volgend op een motie van het kamerlid Van Helvert (CDA) waarin hij Minister Blok vroeg het mensenrechten hoofdstuk van de China notitie te herschrijven en een helder beleid ten aanzien van Tibet en Xinjiang te formuleren, heeft de Minister meerdere toezeggingen gedaan van onderwerpen die hij met zijn Chinese ambtsgenoot zou bespreken.



Als het goed is worden deze onderwerpen dus vandaag in het gesprek van Minister Blok met Minister Wang Yi besproken.



Wat betreft Tibet zegde de Minister schriftelijk toe dat hij in bilaterale gesprekken met China zou spreken over hervatting van de dialoog tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama; vrijlating van politieke gevangenen; vrije en onafhankelijke toegang tot Tibet; respect voor het recht van Tibetanen om hun toekomstige opvolger van de Dalai Lama aan te wijzen; en biodiversiteit in relatie tot de rechten van de Tibetaanse nomaden.



Minister Blok heeft ook gezegd dat hij met eigen ogen wil zien hoe de situatie in Tibet is. Ook dit zou vanmiddag op de agenda van de ontmoeting met Minister Wang Yi moeten staan.



Christa Meindersma:



"Vandaag heeft Minister Blok de kans zijn beloften aan de Tweede Kamer waar te maken en de misstanden in Tibet serieus aan te kaarten met zijn ambtsgenoot Minister Wang Yi. Niet als een afterthought bij het officiële diner, zoals in 2019 toen Tibet slechts ‘genoemd’ was en de Minister doodleuk te horen kreeg dat Tibet open en toegankelijk is. Maar op een manier die recht doet aan de ernst van de situatie en die daadwerkelijk leidt tot verbetering van de mensenrechten in Tibet en China."