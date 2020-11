Onnodige brandwonden en verminkingen na laser-en IPL-behandelingen – voorlopig wel

Voorlopig blijft de veiligheid van consumenten en patiënten bij risicovolle behandelingen met laser-en IPL-apparatuur in het gedrang, omdat wettelijke regulering uitblijft. Veldpartijen in de cosmetische zorg zijn al jaren bezig met het voorkomen van misstanden, maar wettelijke regulering ontbreekt. Als gevolg hiervan kan iedereen riskante behandelingen met laser-en IPL-apparatuur uitvoeren, zonder dat hier enig zicht of controle op is.







In Nederland mag en kan iedereen een laser-en/of IPL-apparaat aanschaffen en daarmee behandelingen uitvoeren. Deze apparatuur wordt door cosmetisch professionals ingezet voor (permanente) ontharing en in het geval van laserbehandelingen ook voor bijvoorbeeld het verwijderen van tatoeages. Dit zijn veilige behandelingen, mits uitgevoerd door een professional die bekwaam en geschoold is. Op dit moment heeft de overheid echter geen enkel zicht op wie deze behandelingen uitvoert, of dit veilig gebeurt en of deze behandelaar daartoe wel in staat is.



Het gevolg is dat onbekwame behandelaren zonder restricties behandelingen uitvoeren, vaak tegen bodemprijzen. Het gevolg is ook dat consumenten en patiënten hierdoor regelmatig kampen met ernstige complicaties, waaronder verminkingen en brandwonden, die resulteren in blijvende huidschade, littekens en psychologisch leed. Dr. Peter Velthuis (Hoofd dermatologie Erasmus MC) onderschrijft deze gevolgen: “Indien correct uitgevoerd wordt bij laser-en IPL-behandelingen gericht de huid een klein beetje beschadigd. Als deze behandelingen niet correct worden uitgevoerd kan dit leiden tot ernstige (onherstelbare) schade aan de huid. Wij ontvangen hier de signalen van behandelingen die niet goed zijn uitgevoerd, waarna wij hier in het Erasmus MC herstelwerkzaamheden moeten verrichten om verdere schade aan de huid te beperken.”.



Ongeschoolde en onbekwame behandelaren kunnen bij gerenommeerde leveranciers, maar ook bij AliExpress een laser-en/of IPL-apparaat aanschaffen, behandelingen aanbieden op veilingsites als Groupon en zonder enige bekwaamheid consumenten en patiënten behandelen. Zo heeft een wildgroei kunnen ontstaan, zonder dat hier enig zicht of controle op is. Sinds 2014 hebben achtereenvolgens minister Schippers en minister Bruins aangegeven deze behandelingen daarom wettelijk te gaan reguleren. Afgelopen week heeft minister Van Ark echter aangegeven “geen aanleiding” te zien voor wettelijke regulering. Patrick Groenewegen (voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten): “Deze reactie is onvoldoende. Al jaren wordt er door de cosmetische sector gewerkt aan het voorkomen van misstanden. Het veld is eensgezind: dit zijn risicovolle behandelingen.”.



NVH roept de minister op om voorlopig af te zien van haar besluit en in het belang van de veiligheid van consumenten en patiënten eerst met veldpartijen en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) in gesprek te gaan over het gezamenlijk voorkomen van onnodige misstanden en complicaties.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de NVH: dhr. Ruben Meijer. Contactgegevens: ruben@bouflegal.nl & 06 – 2941 8815.