GfK: PLUS ‘Meest maatschappelijk verantwoorde supermarkt’

Amstelveen, 20 maart 2018 – PLUS is uitgeroepen tot ‘Meest maatschappelijk verantwoorde supermarkt’ en haalt op basis van klantenwaardering de hoogste gemiddelde score van 7.53. Dit blijkt uit het GfK MVO Rapport 2018. In dit rapport worden supermarkten op 9 aspecten beoordeeld. PLUS wordt op alle aspecten bovengemiddeld beoordeeld maar krijgt de hoogste waardering van alle supermarkten op de aspecten, ‘eerlijke handel’ en ‘beperking voedselverspilling’. Zojuist heeft de PLUS de award in ontvangst mogen nemen.



De meest maatschappelijk verantwoorde supermarkt is een erkenning van de consument. Zestien supermarktformules zijn door hun eigen klanten beoordeeld op negen verschillende MVO thema’s :’klanten en maatschappij’, ‘gezondheid’, ‘duurzame handel’, ‘klimaat’, ‘lokale betrokkenheid’, ‘fairtrade’, ‘voedselverspilling’, ‘dierenwelzijn’ en ‘medewerkers’.



Jan Linders en Emté delen samen de tweede plek met een gemiddelde score van 7.50.



Over alle supermarkten heen wordt de hoogste score (7.94) gemeten over het aspect ‘op het gemak voelen in winkel’ en scoort ‘betrokkenheid met dierenwelzijn het laagste (6.76).