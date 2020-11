Appel Pensioenuitvoering en Administratie Groep Holland voegen pensioenuitvoering samen

Stichting Administratie Groep Holland (AGH) draagt de bedrijfsorganisatie over aan Appel Pensioenuitvoering B.V. (Appel). Appel en AGH zijn gespecialiseerd in de uitvoering van pensioenregelingen en onderscheiden zich met hoogwaardige pensioenuitvoering en het toepassen van geavanceerde IT-systemen.



Appel verzorgt de pensioenuitvoering voor een groeiend aantal pensioenfondsen en verzekeraars met DB- en DC-regelingen. De moderne systemen en processen van Appel zijn voorbereid op de aankomende pensioenhervormingen. Daarmee biedt Appel kwaliteit en continuïteit voor partijen in de pensioensector.



AGH hanteert sinds enige jaren hetzelfde pensioenadministratieplatform als Appel en heeft zich gericht op de markt van bedrijfstakpensioenfondsen (BPF). Ondanks succesvolle toepassingen, zoals een zeer hoge STP-graad op basis van de ‘uniforme pensioen aangifte’ (UPA) voor grote aantallen werkgevers, werden de afgelopen jaren geen nieuwe BPF-klanten geworven en daalde de omzet door de liquidatie en het vertrek van enkele klanten.



Appel en AGH bundelen nu de krachten om een actieve rol te spelen in de markt voor ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen. Appel biedt hiermee de gehele pensioenmarkt een uitstekende propositie op weg naar het nieuwe pensioencontract.



Marja van Lubek-Koeman, directeur Appel: ‘Ik vind het geweldig dat Appel met de ervaren AGH-professionals kan gaan werken voor de BPF-markt. Door het bundelen van kennis en ervaring kunnen we alle klanten verrassen met nog hogere serviceniveaus. Met deze uitgangspositie worden de goede toekomstperspectieven van Appel in de pensioensector sneller gerealiseerd.’



Peter Krul, directeur AGH: ‘Het is uniek hoe de cultuur en de bedrijfsvoering van Appel en AGH overeenkomen. Onze klanten zullen niets van de overgang merken, maar zijn hiermee wel verzekerd van pensioenuitvoering met kwaliteit en continuïteit. Voor onze medewerkers is dit een unieke kans om te werken voor de grote verscheidenheid aan BPF- en OPF-klanten. Deze uitdagende omgeving bij Appel en de groei van de organisatie bieden voor de medewerkers een lonkend perspectief.’