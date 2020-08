Oprichters Yoast SEO nemen belang in WordProof

AMSTERDAM - Marieke van de Rakt en Joost de Valk, de oprichters en eigenaren van de populairste WordPress SEO-plugin Yoast met 10 miljoen+ gebruikers, hebben een belang genomen in de Nederlandse startup WordProof. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar de verdere ontwikkeling van het Timestamp Ecosysteem van WordProof om het internet met inzet van blockchain veiliger te maken.



WordProof bouwt aan een Timestamp Ecosysteem, dat binnenkort op meer dan één blockchain beschikbaar zal zijn. Op dit moment is er al een zeer gebruiksvriendelijke WordPress- plugin waarmee een derde van de websites wereldwijd al toegang heeft tot het WordProof Timestamp Ecosysteem. Daarnaast kunnen gebruikers ook zelf documenten en bestanden timestampen met een losse tool en is er een revisie-tool beschikbaar.



De vergaande samenwerking met Yoast helpt om fakenieuws en fraude op het internet tegen te gaan door het timestampen van inhoud op het internet te combineren met zoekmachine-optimalisatie. “Met Joost aan boord hebben we de juiste expertise in huis gehaald om in de nabije toekomst een universele timestamp-standaard te ontwikkelen, waardoor zoekmachines websites op de beste manier kunnen indexeren”, aldus WordProof-oprichter Sebastiaan van der Lans.



“Vanuit het oogpunt van uitgevers is het belangrijk dat je kunt bewijzen dat jij de eerste bent die een stuk heeft gepubliceerd, waardoor onomstotelijk vaststaat dat jij de auteur bent. WordProof zet daarmee grote stappen vooruit voor zowel social sharing sites als zoekmachines,” aldus Joost de Valk.



Recent werd ook al bekend dat WordProof een innovatiesubsidie heeftgekregen van de tech-gigant Block.One en dat het Innovatiefonds Noord-Holland een financiering heeft verstrekt aan WordProof. Ook heeft WordProof in de finale van de wedstrijd “Blockchain for social good” van de Europese Unie €1 miljoen prijzengeld in de wacht gesleept.



Over WordProof



WordProof is opgericht in 2019 door Sebastiaan van der Lans vanuit webbureau Van Ons, samen met angel investor en partner Frank van Dalen. De Nederlandse startup heeft als missie om vertrouwen in het internet te herstellen. Fraude en nepnieuws maken het internet onbetrouwbaar, maar door inhoud op het internet te timestampen met WordProof is het mogelijk voor consumenten en zoekmachines om inhoud te controleren.



Over Yoast



Yoast is een bedrijf met meer dan 100 medewerkers, waarvan meer dan 90 in het Gelderse Wijchen. Het onderhoudt de Yoast-plugin, die actief is op meer dan 10 miljoen WordPress sites. De plugin is dan ook één van de top-3 populairste WordPress plugins. WordPress wordt gebruikt door ongeveer 38% van alle websites op het internet.