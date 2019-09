27 sept: opening metershoog kunstwerk Leonard van Munster in Amsterdam

Kunstwerk en urban wellness verrijzen: er worden bergen verzet in de Bijlmer



Vanaf vrijdag 27 september verrijst De Hullenberg, een indrukwekkend kunstwerk van Leonard van Munster, in de Bijlmer. Het is een metershoge berg met waterval, begroeiing en helemaal boven een ‘villa’ op schaal. Hier zal het ‘Poet in Residence’ programma plaatsvinden, gecureerd door stadsdichter Gershwin Bonevacia. Het kunstwerk is geïnspireerd op een gebied in ontwikkeling en laat toeschouwers fantaseren over hoe zij hier zouden willen wonen. Amsterdam maakt hier namelijk één van de grootste transformaties door. De feestelijke, muzikale opening is van 17.00 tot 20.00 uur aan de Hullenberg 6. Naast De Hullenberg opent gelijktijdig de nieuwe urban wellness SOAK, een stoere pop-up spa opgebouwd uit acht gerecyclede zeecontainers.



De Hullenberg, zicht op nieuwe ontwikkelingen



De Hullenberg ligt vlak naast IKEA en heeft uitzicht op de nieuwe ontwikkelingen in het gebied: de groene loods en het terras van De Proefzaak, Brouwerij Kleiburg en de gloednieuwe urban wellness SOAK. Samen vormt het een inspirerende oase middenin de kantorenjungle van Amsterdam Zuidoost. Rondom de metrohaltes Holendrecht en Bullewijk wordt volop gebouwd. In de komende twintig jaar worden in dit gebied, waar de straatnamen verwijzen naar bergen, heuvels en ruggen, 17.000 nieuwe woningen gebouwd. Het kunstwerk verwijst naar de toekomst van het gebied. Er komen vele hoge appartementencomplexen – man-made bergen – die het beeld van de buurt zullen bepalen.



Kunstenaar Leonard van Munster staat bekend om het maken van installaties in de publieke ruimte die je aan het denken zetten. Dit kunstwerk gaat over de maakbaarheid van ons bestaan. De ‘villa’ op De Hullenberg is een kruising tussen een camper en de villa Fallingwater (http://bit.ly/2m1Aj6T) van de bekende architect Frank Lloyd Wright. “Dit werk is een kruising tussen super luxe en minimaal comfort. Midden in het grauwe kille kantorenlandschap heb ik een berg laten verrijzen. Boven de waterval steekt een mini kamertje uit de berg. Liggend in deze unit kan men mijmeren over hoe de maakbare omgeving er in de toekomst uit kan zien. Bij de projectontwikkeling zal men een verhouding moeten vinden tussen natuur en beton”, aldus Van Munster.



Opening met stadsdichter en muziek vanaf hoogte



Vrijdag 27 september van 17.00 tot 20.00 is de feestelijke opening met onder andere kunstenaar Leonard van Munster, stadsdichter Gershwin Bonevacia en SOAK founder Dagmar Fabels. Muziek mag niet ontbreken: DJ’s, MC’s en de Maspoti Band speelt vanaf grote hoogte. Bezoekers kunnen genieten van Thaise mini-massages in de ’villa’.



Dichter in Residence



In de ‘villa’ op De Hullenberg zal vanaf mei 2020 steeds een wisselende uitgesproken talent verblijven. Niemand minder dan stadsdichter Gershwin Bonevacia cureert talentvolle dichters, storytellers en hiphop artiesten uit de Bijlmer die deelnemen aan het Poet in Residence programma. Zij laten zich inspireren door zich te begeven in de kleine stadsoase van De Hullenberg, De Proefzaak, Brouwerij Kleiburg en SOAK en door deel te nemen aan een (publiek toegankelijke) wandeling door het man-made berglandschap met (toekomstige) hoge appartementencomplexen.



Over Leonard van Munster



Beeldend kunstenaar Leonard van Munster (1972, Zwolle) is gespecialiseerd in locatiegebonden installaties in openbare ruimte, die verrassen en regelmatig in opspraak raken. Zo liet hij, ten tijde van de crisis, een groot zeewaardig schip (Fortuna) kapseizen midden in het financiële centrum van Amsterdam. Onder de A10 is nog steeds een Fata morgana te zien [Under heaven 02], compleet met palmbomen, bananenbomen en een azuurblauwe waterpartij. Het werk is afgeschermd met een metershoog stalen hekwerk: onbereikbaar in ‘the city of concrete’. Onlangs plaatste hij een pittoresk huisje op een berg zand midden op het braak­liggende ter­rein naast Par­adiso: één van de duurste stuk­jes grond van Ams­ter­dam met een roerige geschiedenis. Dit werk is geïnspireerd op mensen in China die niet willen wijken voor de plannen van een projectontwikkelaar: ‘het geluk is me meer waard dan het geld dat je me biedt’. Meer informatie is te vinden op www.leonardvanmunster.com



Over SOAK



Direct naast de Hullenberg opent ook SOAK: een stoere nieuwe wellness en sauna opgebouwd uit acht gerecyclede zeecontainers. Rust, luxe en privacy; met infrarood sauna therapie, stoomcabine, Finse sauna, massagestoelen en gezonde sapjes en salades. Meer informatie is te vinden op www.soakurbanwellness.nl.



Over HOBU



De initiatiefnemende organisatie HOBU, een samenwerking tussen WeTheCity, Pop-Up City, Vinger.nl en Ansah, is actief als aanjager in het gebied Holendrecht en Bullewijk. HOBU werkt samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die leiden tot een kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijk. Wat er gaande is, is te zien op www.hobu.amsterdam.