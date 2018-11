Lone Rooftop haalt €2.2 mil. kapitaal op voor internationale expansie

Proptech’ platform Lone Rooftop heeft groei-investeerder Nimbus Ventures aan boord gehaald als nieuwe aandeelhouder en gaat diens kapitaalinjectie gebruiken om ambitieuze groeiplannen te financieren. Het SaaS bedrijf wil een leider in de Amerikaanse markt worden en moet de komende twee jaar uitgroeien van 20 tot ruim 100 werknemers.



Lone Rooftop biedt grote bedrijven al sinds 2014 realtime, historisch en voorspellend inzicht in het gebruik en de bezetting van hun kantoorgebouwen. Ze doen dit middels een cloud platform, dat bestaande databronnen in het gebouw en additionele sensordata integreert, analyseert en middels algoritmes omzet naar betrouwbare bezettingsinformatie. Deze data wordt ingezet om verborgen leegstand te reduceren en het vastgoedgebruik tot wel 20% te optimaliseren, waardoor besparingen van miljoenen euro’s gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt de realtime data ingezet om gebruikers van deze gebouwen te helpen met het vinden van een vrije werkplek of vergaderruimte, en kunnen energiebesparingen behaald worden door bijvoorbeeld verlichting en klimaatsystemen ‘slim’ te maken.



Uitbreiding naar de VS

Met de investering is Lone Rooftop in staat om de ontwikkeling van het 24/7 bezettingsplatform te versnellen en het bedrijf naar de VS uit te bouwen. “Met deze investering kunnen we onze droom verwezenlijken en de rol van ons platform binnen de wereldwijde corporate real estate markt verstevigen. Zowel ons product-development team als onze sales operatie worden versneld uitgebreid. De Amerikaanse markt kent enorme vastgoedportfolio’s en de vraag naar ons product vanuit die regio neemt in hoog tempo toe. Hierdoor ligt expansie naar de oostkust van de VS voor de hand”, aldus Lone Rooftop oprichter en CEO Marcel Lamers.



Internationale kansen

Naast grote klanten als ABN AMRO Bank, Philips en Royal HaskoningDHV in Nederland, werkt Lone Rooftop inmiddels voor een groeiend aantal internationale corporates die wereldwijd kantoren in gebruik hebben. “Doordat onze oplossing een software implementatie betreft kunnen we snel op grote schaal uitrollen en is de groeipotentie enorm.”



Er liggen internationaal volgens Lamers veel kansen voor Lone Rooftop. “De smart building IoT markt in Nederland is erg innovatief en vooruitstrevend, waardoor we voor lopen op andere landen. Daarnaast is vastgoed een van de grootste kostenposten van elke corporate onderneming, waardoor we binnen de wereldwijde Fortune 2000 organisaties al snel een business case hebben”.



Nimbus Ventures

Het Nederlandse Nimbus Ventures is een onafhankelijk venture capital fonds voor groeikapitaalinvesteringen. Nimbus Ventures is actief in verschillende industrieën, die zich kenmerken door aantrekkelijke, schaalbare technologieën. Naast investeren, is het fonds ook hands-on betrokken, met strategisch en tactisch support op gebied van positionering, administratie, optimalisatie en strategische partnerships. Lone Rooftop kijkt er naar uit om ook op deze punten te kunnen profiteren van de samenwerking met Nimbus.



Voor het - relatief jonge - fonds is het inmiddels de vijfde investering na deelnemingen in Easee (online oogmetingen), Retailisation (voorraadoptimalisatie software voor retail), Agrocares (testing voor agri industrie) en Boomerweb (SAAS E-health oplossing).



Nimbus Ventures Partner Auke van den Hout: “Lone Rooftop is voor ons niet alleen aantrekkelijk door de grote mate schaalbaarheid van haar product, maar ook door de enorme kansen die zich voordoen in de smart building industrie. We zien er naar uit om met dit bedrijf verder te bouwen aan internationaal succes.“