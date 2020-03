NL Luchtvaartmaatschapij AIS maakt van nood zinvolle deugd

LELYSTAD – AIS Airlines uit Lelystad ziet zich geplaatst voor een toenemend aantal aanvragen van ziekenhuizen uit het buitenland voor ad hoc chartervervoer van medisch personeel.



De luchtvaartmaatschappij kan en wil in deze vragen voorzien nu haar reguliere vluchtuitvoering naar Berlijn en Stuttgart is gestaakt en vandaag ook voor het laatst een lijndienst in Zweden wordt gevlogen.



Daardoor zijn de vliegtuigen ook beschikbaar voor het uitvoeren van repatriëringsvluchten om gestrande of zieke passagiers. In alle gevallen zullen daarbij de richtlijnen van het RIVM strikt worden gevolgd.



Hoewel voorlopig tot eind april geen lijndiensten zullen worden uitgevoerd, staat de luchtvaartmaatschappij paraat om deze direct weer op te starten wanneer dit weer mogelijk is.