SAMENWERKING BORN EN PRINSEN BERNING MET TEAM SUNWEB IN GIRO D’ITALIA

Tijdens de Giro d’Italia 2018 (van 4 tot 21 mei a.s.) gaat de ploeg van Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro d’Italia 2017, de speciaal voor hen ontwikkelde sportdrank ISO PRO+ wederom gebruiken. De Nederlandse bedrijven Born, Prinsen Berning en DSM ontwikkelden samen de bijzondere sportdrank met Peptopro®, de snelste en meest efficiënte eiwitbron. De sportdrank werd voor het eerst door Team Sunweb in de succesvolle Giro 2017 gebruikt en heeft een verfrissende smaak die door de profrenners van Team Sunweb is geselecteerd. Born lanceert tijdens de Giro d’Italia 2018, in samenwerking met Prinsen Berning en DSM, de ISO PRO+ starter pack, waarmee iedere recreatieve duursporter de kans krijgt om dit bijzondere product zelf te ervaren.



Speciaal ontwikkelde sportdrank voor optimale duurprestaties



Bij de ontwikkeling met de renners en de staf van Team Sunweb was een optimaal gebruik en werking van de sportdrank het uitgangspunt. ISO PRO+ zorgt niet alleen voor aanvulling van koolhydraten, vocht en mineralen, maar beschikt met het door DSM ontwikkelde Peptopro® over een mix van peptiden (zeer kleine eiwitdeeltjes). Deze peptiden zorgen voor een veel snellere opname van eiwitten in spieren in vergelijking met normale eiwitten, waardoor het spierherstelproces al tijdens de inspanning wordt bevordert. Dit zorgt voor het behoud van het prestatieniveau en bevordering van het herstel, wat resulteert in een beter uithoudingsvermogen. Peptopro® is volledig oplosbaar in water en niet belastend voor de spijsvertering.



Prinsen Berning ontwikkelt brede categorie ‘Active Nutrition’



Een belangrijk kenmerk van ‘Active Nutrition’ is de relevantie voor alle levensfasen. Producten worden speciaal ontwikkeld om consumenten te helpen een actief en gezond leven na te streven. Met een leidende positie in Europa in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige proteïne rijke poeders en repen heeft Prinsen Berning naast voeding in de categorie sport tevens een uitgebreid en snelgroeiend productportfolio aan voedingsmiddelen binnen de categorieën Dieet en Wellness. Deze markt vertoont wereldwijd een sterke groei.



Prinsen Berning heeft een sterke marktpositie opgebouwd voor de ontwikkeling en productie van ‘Active Nutrition’. Zij bieden retailers en merkeigenaren een complete ‘one-stop-shop’ op het gebied van Active Nutrition waar marktkennis, ontwikkeling en productie van nutritionele producten ten dienste staan van de klant. Prinsen Berning heeft de ambitie om de komende jaren verder internationaal uit te breiden. Het is een van de grootste ondernemingen in Europa in deze markt.



Alexander Collot d’Escury, CEO van Prinsen Berning: ‘Ik ben zeer verheugd over de samenwerking met Team Sunweb, Born en DSM. In co-development hebben we een superieur product kunnen ontwikkelen in het hoogste segment van de duursport. Ook in de breedtesport en op het gebied van dieet en gezond ouder worden (Wellness) is de rol van voedingsmiddelen steeds belangrijker. Als bedrijf spelen wij daar in nauwe samenwerking met retailers en merkeigenaren op in. Wij bieden een compleet en innoverend productaanbod in instant en kant en klare voedingsmiddelen aan vele internationale merkeigenaren en retailers die bij steeds grotere groepen consumenten aftrek vinden.’