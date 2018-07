Nederlands wielenhuis neemt grote Sloveense wielenproducent over

Nederlands wielenhuis slaat grote slag door overname van Sloveense leverancier en wordt hierdoor vijfde transportwielenproducent in Europa.



Konijnenburg Wielen neemt een 50% belang in de Sloveense zwenkwielenfabriek LIV Kolesa. Deze fabriek, gelegen op 45 kilometer ten oosten van Triest, is de vijfde zwenkwielenfabriek van Europa. De vestiging heeft 170 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van €14 miljoen. De faciliteit heeft capaciteit voor een omzet van €26 miljoen. De overname maakt Konijnenburg Wielen qua omzet de vijfde zwenkwielenproducent van Europa.



Voor Konijnenburg Wielen is de overname een belangrijke versteviging van zijn marktpositie. LIV Kolesa wordt dankzij zijn geautomatiseerde persen en de gunstige loonkosten in Slovenië gezien als de meest competitieve wielenproducent van Europa. Klanten van Konijnenburg krijgen door de overname de mogelijkheid om binnen een paar weken zeer grote volumes maatwerk zwenkwielen te bestellen. Op dit moment is de minimale levertijd voor dergelijke volumes uit Azië tien weken.



De directie van LIV Kolesa komt na de overname in handen van Floris van Konijnenburg, algemeen directeur van Konijnenburg Wielen, en Franc Gregorcic, oprichter en algemeen directeur van G4 Group. De nieuwe directie wil de fabriek op korte termijn optimaliseren en de merknaam LIV Kolesa internationaal versterken. ‘LIV Kolesa moet worden getransformeerd’, zegt Franc Gregorcic. ‘Het bedrijf heeft momenteel niet genoeg winstgevende activiteiten en we zullen het helpen nieuwe markten te betreden en nieuwe producten te ontwikkelen en introduceren.’ Ontslagen zijn niet waarschijnlijk, zegt Gregorcic. ‘Onze G4 Group heeft zeven fabrieken met in totaal 950 werknemers. Waar we ook verschenen, hebben we groei gerealiseerd.’



LIV Kolesa werd in 1954 opgericht als metaalfabriek en houtbewerkingsbedrijf. Sindsdien heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een technologisch hoogstaande producent van zwenkwielen, kruiwagens, kunststofspuitgiet-onderdelen en uit plaatstaal gestampte componenten met afnemers over de gehele wereld. Uniek aan de Sloveense fabriek is de optimale interne logistiek, wat korte levertijden mogelijk maakt. Als enige zwenkwielenfabriek in Europa beschikt LIV Kolesa over een eigen verzinkerij, twee huizenhoge volautomatische 400-ton transferpersen en eigen slitting-lijnen. De fabriek heeft een vooruitstrevend duurzaamheidsprogramma, een deel van de energievoorziening wordt geleverd door 4000m2 zonnepanelen.



Volgens de laatste gegevens worden de producten van Liv Kolesa verkocht in 27 landen. De EU is de belangrijkste afzetmarkt. Duitsland en Polen zijn de grootste markten. In het eerste kwartaal van dit jaar zag LIV Kolesa de omzet stijgen tot € 3,8 miljoen, een toename van 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Konijnenburg Wielen doet de overname samen met G4 Group, een familieconcern in handen van de familie Gregorcic, een bekende en succesvolle ondernemersfamilie in Slovenië. Het bedrijf begon in 1995 toen Franc Gregorcic besloot om caravanramen te gaan produceren op de locatie van de opgeheven IMV Adria caravanfabriek. Tegenwoordig is G4 Group een belangrijke Europese producent in thermovorming, een techniek om kunststofplaten te bewerken. Daarnaast richt het concern zich op het opkopen en herstructuren van andere bedrijven.



Floris van Konijnenburg kende LIV Kolesa al goed. Konijnenburg Wielen doet al 25 jaar de vertegenwoordiging in de Benelux voor het Sloveense bedrijf. De twee bedrijven ontwikkelden de afgelopen decennia samen verschillende nieuwe systemen voor transportwielen en zwenkwielen gericht op de West-Europese industrie. ‘Dit is voor ons een logische stap. Het voordeel voor onze klanten ligt in maatwerk tegen een goede prijs, met een korte levertijd. Met deze overname kunnen we Europese kwaliteit leveren tegen een competitieve prijs, op twee dagen rijden van ons Amsterdams hoofdkantoor ' aldus Floris van Konijnenburg.



Over Konijnenburg Wielen

Konijnenburg Wielen en Vlukon maken samen onderdeel uit van Konindustries BV (groepsomzet 2017: € 13 miljoen; 70 medewerkers). Met de overname van Liv Kolesa d.o.o. investeert Konindustries in het verkrijgen van een leidende marktpositie in technische wielen en industriële componenten voor toepassingen in automotive, afvalverwerking, retail logistics, pakketbezorging en tuinbouw.



Konijnenburg Wielen BV is sinds 1946 leverancier van hoogwaardige transportwielen en mechanische componenten aan de Europese maakindustrie. De Zuid-Limburgse wielen producent Vlukon BV is in 2017 door Konindustries overgenomen.



