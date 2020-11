Uitnodiging Veiligheidsontbijt Governance Code Veiligheid in de Bouw - 26 november 2020

Op donderdag 26 november a.s. organiseert Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vanuit het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen een speciaal Veiligheidsontbijt. Tijdens dit ontbijt komen de plannen en actuele activiteiten binnen GCVB aan bod. Ton Hillen, Voorzitter Raad van Bestuur Heijmans neemt als gastspreker deel aan het ontbijt.



Vanwege de corona-maatregelen zal het ontbijt dit keer digitaal plaatsvinden.



Naast Onderschrijvers kunnen ook andere belangstellenden aanschuiven bij dit digitale ontbijt. Het is mogelijk vooraf vragen in te sturen.



Programma (digitaal van 8.00 tot 10.00 uur)



-Programma Verbeterplan VeiligheidWillem de Bont (Bureau de Bont)



-Hoe zorgen we samen voor minder aanrijdingen op de bouwplek?Werner van Eck (Heijmans) en Anton van Opzeeland (RWS)



-Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf) en Marjan Blaauw (BAM Bouw en Vastgoed NL)



-Ton Hillen, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans





Bekijk het uitgebreide programma. Deelname is gratis. Ga voor alle informatie over het Veiligheidsontbijt en het insturen van vragen naar: https://gc-veiligheid.nl/veiligheidsontbijt