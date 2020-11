'Hou oog voor de nadelen van thuiswerken'

Dit is een expertquote van Stéfanie André van Radboud Universiteit, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Thuiswerk blijkt minder geschikt voor mentaal zware taken | De Volkskrant



Thuiswerken wordt vaak gebruikt voor taken waar concentratie voor nodig is en kan daardoor het gevoel van werkdruk verlagen. Nu we al langere tijd thuiswerken komen ook de nadelen naar voren. Uit ons onderzoek onder werkende ouders tijdens de eerste lockdown kwam naar voren dat de werkdruk van vaders en moeders sterk toenam door het thuiswerken in combinatie met thuisonderwijs.



Uit ander onderzoek naar thuiswerken van ambtenaren kwam naar voren dat vooral de sociale contacten met collega’s werden gemist en dat mensen online vergaderen efficiënt maar veel vermoeiender vonden dan offline vergaderen. Het is daarom belangrijk oog te hebben voor de nadelen van thuiswerken. Zo blijkt dat vooral voor mensen die werk en privé liever scheiden het thuiswerken een negatief effect te hebben op hun welbevinden.



Stéfanie André richt zich met haar onderzoek aan de Radboud Universiteit op de werk-privé balans van werknemers, en de taakverdeling en werkdruk van ouders in corona-tijd.