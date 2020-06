Share the ❤️️: een wereldwijde beweging van liefde en solidariteit

Deze week start Cordaid samen met een aantal andere goede doelen een bijzondere nieuwe campagne: Share the ❤️️!



Share the ❤️️ is een campagne om mensen te helpen die getroffen zijn door de corona crisis. Een klein team van experts, werkend vanuit hun slaapkamers, hebben zich kosteloos ingezet om 's werelds grootste liefdadigheidscampagne naar aanleiding van het coronavirus op te zetten.



Share the love is een wereldwijde beweging van liefde en solidariteit



Meer dan 100 goede doelen op vijf continenten maken nu al deel uit van een wereldwijde beweging van solidariteit en liefde - en er komen er elke dag meer bij.



De coronacrisis heeft veel mensen bijzonder hard getroffen. Of ze nu gehandicapt, dakloos of slachtoffer zijn van misbruik. Of ze nu jong of oud zijn, mentale of fysieke gezondheidsproblemen hebben, deze wereldwijde pandemie heeft buitengewone uitdagingen gecreëerd voor een hele reeks mensen over de hele wereld die het toch al moeilijk hadden. Daarom willen we helpen.



Dus kom op: het is nu tijd om de liefde te delen!