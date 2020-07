Eindhoven Engine geeft groen licht aan projecten t.w.v. €16,8 miljoen

Met een investering van ruim € 2,2 miljoen krijgen diverse innovatieve uitdagende projecten met potentiële impact voor de maatschappij en de economie de ruimte binnen Eindhoven Engine. Samen vertegenwoordigen deze projecten een investering van € 16,8 miljoen. Het geld voor de Eindhoven Engine OpenCall komt voort uit de Regio Deal Brainport.



Een team van experts heeft zich na de indieningsdeadline van 4 juni gebogen over de 11 ingediende projecten. Elk van de projecten werd eerst getoetst op formele criteria die tevoren waren gepubliceerd en een hoge kwaliteitsnorm neerzetten. Coördinator van de OpenCall Paul Merkus: ”De tekst van de OpenCall 2020 was helder, waardoor het evaluatieproces soepel en eerlijk kon verlopen. Het team van ervaren onafhankelijke experts was op basis van deze criteria goed in staat de rangorde van de negen in aanmerking komende voorstellen te bepalen. Daar ben ik trots op.” Gisteren heeft ook de Raad van Advies van Eindhoven Engine met vertegenwoordigers uit de kennisinstellingen TUe, TNO en Fontys en het bedrijfsleven een positief advies gegeven op de voorgestelde selectie van projecten.



“Zeker in deze tijd van de corona pandemie zien we een grote behoefte aan innovatie. Bedrijven en kennisinstellingen hebben intensief samengewerkt om tot sterke projectvoorstellen te komen” vullen directeuren Katja Pahnke en Maarten Steinbuch aan. “We zien dan ook een mooie mix aan diversiteit in de consortia. Eindhoven Engine komt steeds verder op stoom.” De diversiteit van de focus van de projecten is groot: klimaat, vitaliteit, gezondheid en smart manufacturing.



“Co-creatie en co-locatie, vormen de basis ingrediënten voor het ontsluiten van collectieve intelligentie om zo een boost te kunnen geven aan innovatie” dat is Eindhoven Engine manier van werken. We kijken ernaar uit dat de betrokken consortia binnenkort deel uit gaan maken van ons ecosysteem.”



Eindhoven Engine ontsluit de collectieve intelligentie in de Brainport regio. Door een unieke formule verbinden innovators van bedrijven zich met studenten en ervaren medewerkers van kennisinstellingen zich om samen te werken aan versnelling van innovatie, en realisatie van disruptieve co-creatie projecten, waarbij co-locatie voorwaarde is. Founding fathers van Eindhoven Engine zijn de kennisinstellingen Fontys, TNO en Technische Universiteit Eindhoven en bedrijven Philips Healthcare, Signify, ASML, VDL, NTS en NXP. De fondsen van Eindhoven Engine komen uit de Brainport Regio Deal.



Voor elk van de projecten geldt dat co-locatie bij Eindhoven Engine een aantrekkelijke meerwaarde is. Hierdoor vergroot Eindhoven Engine de kans op inspirerende ontmoetingen. De Eindhoven Engine academy vult dit aan met coaching en vernieuwende inzichten.



Carbyon



De mensheid staat voor een ongekende uitdaging: opwarming van de aarde, aangedreven door kooldioxide (CO2) -emissies van fossiele bronnen zoals olie en gas. Deze emissies kunnen echter, als ze opgevangen worden, een hernieuwbare koolstofbron zijn met toepassingen zoals gewasgroei en duurzame brandstofsynthese. Carbyon gaat Direct Air Capture (DAC) -technologie ontwikkelen om CO2 uit de atmosfeer te halen en er een groene vervanger van fossiele bronnen van te maken. Daar de wereldwijde vraag naar hernieuwbare koolstof stijgt, zodra het prijsniveau € 50 per ton CO2 bereikt, daagt Carbyon multidisciplinaire teams binnen Eindhoven Engine uit om samen de belangrijkste kostenfactoren van DAC-technologie te verbeteren.



ECoS-IAQ Efficient Comfortable School Indoor Air Quality



Installaties in gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 35% van al het energieverbruik. Hiervan is ongeveer 20% te wijten aan inefficiënte werking. Minder goede omgevingscondities in klaslokalen kunnen zowel op korte als op lange termijn gezondheidseffecten hebben, vooral door de aanwezigheid van fijnstofdeeltjes. Met meer inzicht in sensoren, data-interpretatie, trendsignalering, continue monitoring, foutdetectie / diagnose en voorspellend onderhoud, kunnen problemen worden geïdentificeerd in de systemen voor verwarmingsventilatie-airconditioning (HVAC) van scholen.



Het ECoS-IAQ project richt zich op de uitwerking van concepten voor productontwikkeling ten behoeve van luchtbehandelingsfabrikanten, luchtfilterproducenten, controlebedrijven en installateurs.



iHeat@Home



het iHeat@Home project draagt bij aan een baanbrekende innovatie in thermische energieopslag: een warmtebatterij die beter, goedkoper, kleiner en groener is dan die welke concurrent dan ook. Dit versnelt de energietransitie, bevordert de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, vermindert netinvesteringen en creëert new business. Dit gebeurt hier in de Brainport-regio.



iHeat@Home richt zich op oplossingen voor real-time gegevens over de laadstatus van de warmtebatterij en het optimale gegevensbeheer, met drie coherente oplossingen: 1. Basis van een sensor, die robuust, en goedkoop is 2. Communicatieprotocollen en gegevensbeheer 3. Integratie in een gevalideerde, gebruikersklare warmtebatterij. Doel is deze technologie tegen 2023 op de markt te brengen.



POWer FITTing FITTing Persons’ vitality and optimizing their Work Environment



In een steeds competitiever wordende wereldwijde economie stijgen de fysieke inactiviteit en het aantal burn-outs. Duurzame inzetbaarheid op basis van een goede fysieke en mentale gezondheid is daarom cruciaal, voorkomt verzuim en verlaagt bovendien de zorgkosten. POWEr FITTing optimaliseert de relatie tussen vitaliteit en de (thuis) kantooromgeving door de combinatie van data-acquisitie, integratie en toepassing voor de validatie en versnelling van gebruikersgerichte oplossingen. Door rekening te houden met individuele, maatschappelijke en contextuele factoren, stelt dit werknemers in staat zowel gezond als productief te blijven. Dit levert voordeel op voor bedrijven, individuen en voor de bredere samenleving.



WOMBATH: naar een kunstmatige baarmoeder (womb)



Na de geboorte staat elk kind voor een fysiologische overgang van moeder-placentale levensondersteuning naar (zelfvoorzienend) buitenbaarmoederlijk leven. Voor een deel van de te vroeg geboren baby's komt deze overgang te snel. Hierdoor wordt een zware eis gesteld aan de onrijpe vitale organen van het kind. Vandaar dat extreem vroeg geboren baby's vaak levenslang ernstige gezondheidsproblemen ondervinden met mogelijk sociale gevolgen. Als proef zijn in de afgelopen jaren premature lammere succesvol in leven gehouden in een vloeistof gebaseerde omgeving, waardoor ze zich op dezelfde manier konden ontwikkelen als in de baarmoeder. De resultaten zijn veelbelovend voor ook menselijke toepassing. Het WOMBATH-consortium gaat een medisch hulpmiddel ontwikkelen – een kunstmatige baarmoeder - dat de veilige ontwikkeling van extreem premature baby's buiten de baarmoeder ondersteunt. Uiteindelijk zullen deze zuigelingen een betere gezondheidsverwachting hebben dan te vroeg geboren zuigelingen met conventionele zorg.



