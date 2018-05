Aethon en Geerling & Geerlings bundelen krachten

Op dinsdag 15 mei jl. hebben Aethon en Geerling & Geerlings officieel de krachten gebundeld. Deze samenwerking is een logisch gevolg van de reeds ingezette gezamenlijke aanpak binnen het openbaar bestuur en in het bijzonder het sociaal domein. Ondernemerschap, ambitie en de wil om gevestigde HR-oplossingen te doorbreken zijn de basis voor deze samenwerking.



SAMEN STERK



Door het bundelen van onze krachten zijn wij er van overtuigd dat we overheidsorganisaties, en gemeenten in het bijzonder, nog beter kunnen ondersteunen met hun personeelsstrategie, formatie en bezetting. Aethon en Geerling & Geerlings hebben met bijna alle gemeenten en veel sociale diensten een partnerschap. Ook in onze ondernemersvisie zien we overeenkomsten: we dagen uit, leiden op en halen het beste uit talent dat bewust voor de gemeente kiest. Opleiding en ontwikkeling van medewerkers speelt hier een zeer belangrijke rol in.



“Samen met Geerling & Geerlings kunnen wij nog beter inspelen op de groeikansen en ontwikkelingen in de markt en werken we aan de verdere ontwikkeling van beide organisaties. We hebben alle vertrouwen in een krachtige samenwerking en succesvolle realisatie van onze gezamenlijke doelen.” – Casper Bannet, CEO Aethon



OVER GEERLING & GEERLINGS



De organisatie is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een gevestigde naam in het sociaal domein. Geerling & Geerlings kenmerkt zich door hun daadkrachtige aanpak en ondersteunen organisaties met allround en ervaren professionals op Werk en Inkomen, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening. Geerling & Geerlings beschikt over ongeveer 80 professionals.



“We willen gezamenlijk de markt wakkerschudden met nieuwe ideeën. De gevestigde orde doorbreken. Deze samenwerking straalt power uit. Samen gaan we uitdagingen en vernieuwingen met een frisse blik tegemoet.” - John Geerlings, Geerling & Geerlings



OVER AETHON



Aethon leidt talent in goede banen en verbindt al meer dan twaalf jaar jonge, hoogopgeleide (hbo- en wo-)studenten en professionals aan de zorg- en publieke sector. Aethon werft niet alleen, maar investeert in haar talenten met intensieve en solide opleidingsprogramma’s. Op dit moment werken meer dan 4000 studenten en professionals via Aethon bij meer dan 250 gemeenten, 75 woningcorporaties en 100 zorginstellingen.