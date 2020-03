Nacht van de Vluchteling afgelast vanwege coronavirus



Stichting Vluchteling heeft vandaag besloten om de Nacht van de Vluchteling van 20-21 juni a.s. niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. De gezondheid van de deelnemers, bezoekers en vrijwilligers kan niet gewaarborgd worden.



Directeur Tineke Ceelen: “Dit is een grote teleurstelling voor alle betrokkenen, maar het is wel het enige juiste besluit. Reken er maar op dat we in 2021 met elkaar een driedubbel prachtige Nacht van de Vluchteling gaan neerzetten.”



Nacht van de Vluchteling digitaal #NvdV20goesdigital



De organisatie is keihard bezig een digitaal alternatief te ontwikkelen zodat via internet en smartphone toch “gewoon” meegewandeld en geworven kan worden. Net als bij de voorgaande edities van de Nacht van de Vluchteling vragen we aandacht voor vluchtelingen waar ook ter wereld.



“We hopen dat alle ingeschreven deelnemers, maar nog beter: heel Nederland, meedoet met deze digitale variant zodat we zoveel mogelijk geld ophalen om noodhulp te verlenen. Uiteraard zullen wij ook een deel van de opbrengst van de digitale Nacht gebruiken om de coronacrisis te bestrijden in vluchtelingenkampen. Want dat dat keihard nodig is, behoeft geen uitleg. We zetten ons beste digitale beentje voor. We rekenen daarbij op de solidariteit van Nederland voor mensen die nu onder angstaanjagende omstandigheden niet alleen te maken krijgen armoede, ziekte en uitzichtloosheid, maar ook met het coronavirus." aldus Tineke Ceelen