Dinsdag 12 juni lezing MasterPeace in Vredeskerkje Bergen aan Zee

15 mei 2018 –Dinsdag 12 juni houdt managing director Aart Bos van MasterPeace in het Vredeskerkje te Bergen aan Zee een lezing over deze jonge internationale vredesbeweging. Dat gebeurt in het kader van het 100-jarig bestaan van het Vredeskerkje. MasperPeace is actief in ruim 40 landen waar vorig jaar 270 projecten werden gerealiseerd. Op basis van muziek, kunst en sport worden mensen die tegenover elkaar staan samengebracht en wordt op basis van dialoog weer perspectief geboden. Na zijn lezing gaat Aart Bos in gesprek met interviewer Jaap Sluis.



Het 100-jarig bestaan van het in 1918 gebouwde Vredeskerkje wordt omlijst met vijf vredeslezingen. Aart Bos vertelt 12 juni over de snelle ontwikkeling die het in 2011 opgerichte MasterPeace doormaakt. Studenten, jonge ondernemers en anderen proberen wereldwijd binnen MasterPeace-clubs als ‘peace builders’ lokaal het verschil te maken. Het mobiliseren van mensen die lijnrecht tegenover elkaar (kunnen) staan gebeurt op basis van inspiratie en een gezamenlijke zoektocht naar verbinding en perspectief. Vooral het ontbreken van perspectief is een belangrijke oorzaak van onvrede, polarisatie en extremisme. Onder meer in Sierra Leone, Libanon, Kenia en Guinea zijn succesvolle vredesprojecten opgezet. In 2020 hoopt MasterPeace met 200.000 ‘peace builders’ internationaal circa 1000 vredesprojecten te kunnen doen.



Het Vredeskerkje is bij uitstek een passende plek voor de MasterPeace-lezing van Aart Bos. Het kwam er in 1918 op initiatief van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter (1854-1925), echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen. Zij noemde het ' een kerkje voor allen'. Het was niet gekoppeld aan een geloofsovertuiging of kerkelijke gemeenschap. Het beheer is in handen van Stichting MAD (de voorletters van de stichtster) die zich gesteund weet door Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.



De eerste steen werd nog tijdens WO 1 - op 9 februari 1918 - gelegd en al op 28 juli vond de inwijding plaats. Bijzonder zijn de prachtige ligging in een duinvallei en de gebrandschilderde ramen. De sterke vredeswens van de oprichtster werd mede verbeeld in houtsnijwerk op de kansel, gemaakt door een Belgische, Duitse, Nederlandse en Engelse kunstenaar. De lezing van Aart Bos in het 120 plaatsen tellende Vredeskerkje wordt dinsdag 12 juni om 20.00 uur gehouden. Kaarten kosten 10 euro (inclusief twee drankjes) en zijn verkrijgbaar bij de Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen of via stellaschrijver@ziggo.nl Informatie over het kerkje en de jubileumviering is te vinden op www.vredeskerkje.nl.