Rico Verhoeven onthult robotbeeld in Madame Tussauds Amsterdam

Kickbokser Rico Verhoeven heeft vandaag zijn eigen beeld onthuld in Madame Tussauds Amsterdam. Dit is niet zomaar een standaard wassenbeeld maar het allereerste bewegende robotbeeld van de attractie. Hiermee heeft Madame Tussauds Amsterdam meteen een primeur; Amsterdam is namelijk de eerste locatie van Madame Tussauds in Europa waar een beeld met deze techniek te zien is. De Chinese zanger en acteur Jing Boran in Madame Tussauds Shanghai was het eerste robotbeeld wereldwijd. Robot Rico komt te staan in een volledig interactieve set, waar bezoekers een echte staredown kunnen doen met het beeld en op verschillende manieren hun kickbox vaardigheden met die van Rico kunnen meten.



Techniek

In plaats van was, is het beeld van Rico Verhoeven gecreëerd van siliconen. De techniek van deze siliconehuid en de nauwkeurigheid van het beeld zijn net zo precies als andere beelden die van was zijn gemaakt. De siliconenhuid kan bewegen door een constructie van onderling beweegbare mechanismen. Het beeld heeft camera’s in de ogen met gezichtsherkenning, waarmee ‘robot Rico’ het gezicht van bezoekers kan volgen. Het hoofd en de ogen van Rico bewegen in de richting van de bezoekers terwijl ze rondom het beeld lopen. Het beeld reageert dus op een bezoeker en is niet vooraf geprogrammeerd, waardoor het levensecht lijkt.



Rico Verhoeven

Rico Verhoeven (1989) is de GLORY Heavyweight World Champion Kickboxing. Hij is geboren en getogen in Nederland en begon al op 7-jarige leeftijd met de beoefening van de sport en bleek al snel een natuurtalent. Rico maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de ring en vocht door de jaren heen tegen 's werelds grootste vechters. In 2013 werd Rico Verhoeven voor het eerst GLORY Wereldkampioen in het Zwaargewicht en stond die titel sindsdien niet meer af. Al snel kreeg Rico de bijnaam The King Of Kickboxing.



Rico staat bekend om zijn feilloze techniek, atletische bouw, uithoudingsvermogen en sympathieke karakter. Een set van eigenschappen die hem ook buiten de ring immens populair maakten, hetgeen hem samenwerkingen opleverde met grote merken, enorme media aandacht en een brede en alsmaar groeiende fanbase. Rico staat voor een gezonde en vitale levensstijl en wil mensen over de hele wereld inspireren en in beweging krijgen om hetzelfde na te streven.



Madame Tussauds

Madame Tussauds is onderdeel van het internationale concern Merlin Entertainments, waar vele internationale topattracties onder vallen zoals Legoland, de Dungeons en SEA LIFE. Madame Tussauds Amsterdam is in 1970 geopend met een vestiging in de Kalverstraat en in 1991 verhuisd naar de huidige locatie op de Dam. De afgelopen jaren is Madame Tussauds veranderd van een statisch museum tot een interactieve attractie. Alle beelden worden in de Tussauds Studio’s in Londen gemaakt. De creatie van een beeld duurt 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de interactiviteit van het beeld. Na een of meerdere poseersessies wordt het beeld eerst opgebouwd in klei, waarna een mal wordt gemaakt waar de was wordt ingegoten. Echte hoofdharen worden stuk voor stuk aangebracht en voor het opbouwen van de huidskleur worden talloze lagen verf en tinten aangebracht. Dit om zo de mate van verbazingwekkend realisme te bereiken waarmee Madame Tussauds al meer dan twee eeuwen wereldbekendheid geniet.