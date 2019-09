Twee nieuwe commissarissen voor Alliander

De aandeelhouders van Alliander hebben ingestemd met de benoeming van twee nieuwe commissarissen. Frits Eulderink en Thessa Menssen zijn voor een periode van vier jaar benoemd.



Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen Alliander: ‘Wij zijn zeer verheugd om Thessa Menssen en Frits Eulderink te verwelkomen in de Raad van Commissarissen. Met hun ruime bestuurlijke ervaring en specifieke kennis op het gebied van financiën en energie kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het toezicht van de Raad van Commissarissen op de activiteiten van Alliander.”



Thessa Menssen (1967) heeft in haar carrière onder meer als CFO gewerkt bij BAM Groep en het Rotterdams Havenbedrijf. Op dit moment is ze lid van de Raad van Commissarissen bij onder meer PostNL en FMO. “De energietransitie is een gigantische opdracht voor Alliander in een speelveld met zeer veel betrokken stakeholders. Dat maakt deze rol spannend, uitdagend en interessant.” Menssen wordt voorzitter van de auditcommissie.



Frits Eulderink (1961) begon zijn carrière in 1990 bij Shell, waar hij twintig jaar op verschillende posities heeft gewerkt. In 2010 maakte hij de overstap naar Vopak, waar hij COO en lid van de Raad van Bestuur is. “De energietransitie en digitalisering spelen zich nu en de komende jaren af, met alle onzekerheden op het gebied van technologie, economie en regulering die bij zo’n verandering horen. Als RvC-lid wil ik Alliander helpen de optimale combinatie van lange-termijnkansen en korte-termijnprestaties te vinden.” Eulderink treedt toe tot de auditcommissie.



Menssen vult de vacature in die in april 2020 ontstaat door het vertrek van Ada van der Veer-Vergeer wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar. Uit oogpunt van continuïteit is ervoor gekozen om een half jaar eerder al in haar opvolging te voorzien. Eulderink volgt Coby van der Linde op, die in juli afscheid heeft genomen van Alliander. Met de aanstellingen bestaat de huidige Raad van Commissarissen van Alliander uit: Annemarie Jorritsma (voorzitter), Govert Hamers, Bert Roetert, Ada van der Veer-Vergeer, Frits Eulderink en Thessa Menssen.