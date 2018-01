Qualis met voorsprong marktleider hogere segment woningmarkt

Uit een marktvergelijk over 2017 op basis van het NVM-archief en het Kadaster blijkt dat Qualis met voorsprong marktleider is in het hogere segment van de woningmarkt.



Met ruim vijftig NVM-kantoren in heel Nederland heeft Qualis een landelijke dekking. De combinatie van de plaatselijke/regionale expertise van de Qualis-makelaars en de landelijke marketing blijkt succesvol te zijn.



Een gedegen kennis van de plaats, stad en regio van de te verkopen woning is daarbij een eerste vereiste, en met ruim vijftig kantoren is daar invulling aan gegeven. De aangesloten makelaars maken gebruik van het totale relatiebestand van alle Qualis-collega’s. Daarmee worden ook de latente gegadigden bereikt, zij die niet actief een nieuwe woning zoeken maar open staan voor de stap naar een andere woning. Daarnaast leidt dit voor het Qualis woningaanbod tot hogere bezoekersaantallen op Funda.



Deze twee effecten resulteren in meer gegadigden per woning en daardoor een optimale opbrengst en een kortere verkooptijd.



Het verkoopaanbod komt in heel Nederland gegarandeerd onder de aandacht van de doelgroep, onder meer via de eigen uitgaven Qualis Magazine en Qualis Gallery, het Financieele Dagblad, Social Media, Qualis.nl en Funda.



Bron: NVM-archief en Kadaster