Omkeuren snor- naar bromfiets straks bij alle RDW-stations

Vanaf volgende maand kunnen snorfietsen ook op het RDW-keuringstation in Amsterdam omgekeurd worden naar bromfiets. Voorheen kon dat alleen in Lelystad. Dat is van belang voor snorfietsers in Amsterdam, die nu verplicht tussen de auto’s moeten rijden en zich niet senang voelen door het grote snelheidsverschil: 25 vs 50 km/h. Bromfietsen mogen 45 km/h.



De RDW werkt er aan om de ombouwkeuringen van snorfietsen (veelal in de vorm van scooters) op RDW-keuringsstations mogelijk te maken, om te beginnen in Amsterdam. Daarna volgen de overige keuringsstations. Een ombouwkeuring is dan mogelijk op zestien locaties verspreid door het land.







Amsterdam



Het RDW tarief voor deze keuring wordt maximaal € 105,00. Dit is echter zonder de eventuele ombouwkosten bij de dealer. Bij de RDW wordt gekeken of het voertuig voldoet aan de toelatingseisen van een bromfiets. Dit betreft diverse veiligheids- en milieu-eisen. BOVAG heeft de RDW enige weken geleden verzocht om te onderzoeken of deze keuringen ook op meerdere locaties kunnen plaatsvinden, dan alleen de RDW locatie in Lelystad. Voorheen was er weinig animo voor het omkeuren, maar doordat Amsterdam de snorfietsen op veel plaatsen verbannen heeft naar de rijbaan is de vraag naar ombouw in Amsterdam gestegen. Na ombouw en omkeuren wordt de blauwe vervangen door een geel kenteken. Een bromfiets mag dan maximaal 45 kilometer per uur rijden.