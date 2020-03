9 jaar oorlog in Syrië: satellietbeelden tonen verwoesting Idlib

‘Terugkeer naar Idlib onmogelijk door verwoesting’



Het is 9 jaar geleden dat het conflict in Syrië losbarstte. 45 procent van de regio Idlib is als gevolg van het geweld onbewoonbaar geworden, blijkt uit onderzoek van Save the Children en partners. Als gevolg van de verwoesting, hebben bijna een miljoen mensen – van wie meer dan de helft kinderen – het gebied moeten ontvluchten. Zij verkeren nu in onmenselijke leefomstandigheden in overvolle kampen.



Sonia Khush, directeur van Save the Children in Syrië: “Een half miljoen kinderen zitten opeengepakt in kampen en schuilplaatsen aan de grens met Turkije, afgesneden van hun primaire levensbehoeften: een warme slaapplek, schoon water, voedzaam eten en onderwijs. Als kinderen op zo'n enorme schaal worden geconfronteerd met dood, trauma en ontheemding, kan de wereld niet passief blijven toekijken.”



Satellietbeelden



Het Harvard Humanitarian Initiative, Save the Children en World Vision analyseerden met behulp van satellietbeelden (zie bijlage) verschillende gebieden in het zuiden en oosten van Idlib. In de onderzochte gebieden is bijna een derde van de gebouwen verwoest of aanzienlijk beschadigd, stellen de onderzoekers.



Op de afbeeldingen is te zien dat twee kampen voor ontheemden in Noord-Idlib sinds 2017 meer dan verdubbeld zijn in oppervlakte. De informele en formele kampen strekken zich steeds verder uit over wat voorheen landbouwgrond was. Omdat vluchtelingen geen kant op kunnen, raken de kampen overvol en slapen families zelfs in de open lucht.



Terugkeren onmogelijk



Alleen al sinds begin december 2019 zijn bijna een miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten. De vernietiging van huizen en infrastructuur die op hun vertrek volgde maakt het deze gezinnen vrijwel onmogelijk om in de nabije toekomst terug te keren, aldus de hulporganisaties.



9 jaar conflict



Het onderzoek van de drie organisaties verschijnt op een moment waarop Noord-Syrië voor de ergste humanitaire crisis staat in de negenjarige geschiedenis van het conflict. De primaire slachtoffers van het conflict zijn kinderen: in de eerste maand van 2020 zijn in het noordwesten van Syrië minstens 77 kinderen omgekomen of gewond geraakt, volgens de Verenigde Naties. Zo zouden op 25 februari 10 scholen en kleuterscholen in Idlib zijn gebombardeerd, waarbij negen kinderen werden gedood en tientallen gewond raakten. Het aantal kinderen van schoolgaande leeftijd van wie de scholing ernstig is ontwricht bedraagt in dit gebied naar schatting 280.000.



Mensenrechten



Save the Children en World Vision roepen alle strijdende partijen op om de internationale humanitaire en mensenrechtenwetten in acht te nemen. Het is van vitaal belang dat alle partijen scholen, ziekenhuizen en andere belangrijke civiele infrastructuur beschermen tegen aanvallen en dat zij het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden vermijden. In het bijzonder moeten er maatregelen worden genomen ter bescherming van kinderen, die uiterst kwetsbaar zijn voor de impact van explosieve wapens. De noodhulporganisaties vragen ook alle strijdende partijen om ongehinderde en veilige toegang voor hulpverleners.