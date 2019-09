Eigenaresse JBL&G opnieuw in lijst met 100 topvrouwen

Eigenaresse Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL&G behoort voor het tweede jaar op rij tot de honderd meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke ondernemers van Nederland. De achtste editie van TheNextWomen100 werd deze week bekend gemaakt.



De lijst wordt elk jaar door netwerkorganisatie The Next Women samengesteld op basis van harde criteria als omzet en personeelsbestand, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar ambitie, het lef om risico’s te nemen, de functie van de vrouwelijke entrepreneurs als rolmodel, en hun visie op de toekomst.



Steffy Roos du Maine (32) uit Amsterdam timmert al enkele jaren flink aan de weg met haar letselschadekantoor JBL&G, inmiddels een van de grootste in zijn soort in Nederland, met vestigingen in Amsterdam, Deventer en Groningen. Daarnaast is ze directeur van het Medisch Advies Bureau in Amsterdam, bestiert ze de blogsite Business & Bubbles, en treedt ze zelf op als business coach voor andere ondernemers.



De ambities van Du Maine zijn duidelijk: “We willen met JBL&G het beste letselschadekantoor van Nederland blijven, en het grootste worden. Slachtoffers staan bij ons altijd op de allereerste plaats, we proberen voor hen tot het uiterste te gaan. Wij doen geen handjeklap met verzekeraars, zijn er niet op uit om snel te scoren, maar willen gewoon dat iemand na een ongeluk weer zo goed mogelijk door kan gaan met zijn leven. Mijn hernieuwde plaatsing op TheNextWomen100-lijst maakt duidelijk dat dat gezien en gewaardeerd wordt.”



FOTO: Steffy Roos du Maine, opnieuw in de lijst met meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke ondernemers, TheNextWomen100 . Foto: Marcel Jurian de Jong