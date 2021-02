Vrolijk verhuist naar Breda

Per 22 februari 2021 verhuist Bouwbedrijf Vrolijk van Moerdijk naar Breda. Het bedrijf betrekt dan het voormalige kantoor van Enexis aan de Edisonstraat 60. De verhuizing onderschrijft de ambities van Vrolijk zoals blijven verbeteren, de dienstverlening blijven verbreden en continu te verbinden met relaties.



Verhuizing



Toen het gebouw aan de Edisonstraat vrijkwam, ontstond onverwacht een kans voor Vrolijk om te verhuizen. Karel Vrolijk, directeur en oprichter van Vrolijk zegt hierover: “We hadden geen verhuizing in de planning, maar deze kans wilden we niet laten lopen”. Mark Plaisier, mede-directeur bij Vrolijk vult aan: “We zijn bij Vrolijk continu bezig met ontwikkelen, ook intern. Zo scherpen we onze processen en werkmethoden aan en geven we ruimte aan leiderschap, eigenaarschap en zelfsturing. Dat vraagt om een goede infrastructuur en bijpassende faciliteiten, nu en in de toekomst. Daarom wilden we naar deze mooie, centrale locatie toe.”



Verbinding



De toegankelijke ligging aan de Noordelijke rondweg in Breda verbindt Vrolijk snel met de belangrijke uitvalswegen en de stad Breda maar zegt Karel Vrolijk, ook met relaties: “Op onze nieuwe locatie hebben we nog meer faciliteiten om beter te kunnen verbinden met elkaar als collega’s en met klanten en partners. Denk aan ontmoetings- en vitaliteitsruimtes. Breda verbindt ons bovendien met een groot kennisnetwerk, zodat we makkelijk in contact kunnen komen met studenten en toekomstige collega’s.”



Verbreding



Volgens Mark Plaisier geeft de nieuwe locatie ook ruimte aan de verbreding van Vrolijk: “Ons klantennetwerk en het aantal segmenten waarin we actief zijn is gegroeid. In 2020 voegden we ‘Vrolijk Leven’ toe als antwoord op woningbouwontwikkelingen en vergrootten we ons aandeel in de bouw van kantoren en de maatschappelijke markt. De nieuwe locatie geeft ons de ruimte om hiermee door te gaan en verder te groeien.”